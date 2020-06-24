那些我愛過的人│蘇皓兒演學生妹成功入屋　盤點10個女星校服Look

現年26歲女星蘇皓兒（Chloe），憑在《那些我愛過的人》飾演林文龍女兒「姜子優」而人氣急升。戲內她要穿起校服飾演中學生，短髮學生妹的造型讓她火速俘虜網民，成為不少人心目中的女神。其實多年來也有不少女星挑戰過「學生妹」打扮，以下將為大家一一回顧。

蘇皓兒因飾演林文龍的中學生女兒而人氣急升。（電視劇《那些我愛過的人》劇照）

點撃看蘇皓兒短髮青春Look：

+ 17 + 16 + 15

1. 蘇皓兒（校服造型：26歲）

蘇皓兒穿上校服時青春迫人。（《那些我愛過的人》劇照）

劇集《那些我愛過的人》熱播，其中飾演林文龍女兒的蘇皓兒備受關注，尤其她穿上校服時青春迫人，讓人意想不到其真實年齡已經26歲。

其實蘇皓兒已經出道9年，她曾是樂壇女子組合「As One」成員，後因組合解散而轉戰模特兒界。之後蘇皓兒於2018年接拍「陽光檸檬茶」廣告，成為新一代「陽光妹」，因長髮造型酷似周慧敏而被封為「翻版周慧敏」。

點撃看蘇皓兒「陽光檸檬茶」廣告：

2. 湯洛雯（校服造型：30歲）

湯洛雯曾經在劇集《機場特警》內挑戰過學生妹造型。（電視劇《機場特警》劇照）

有「靚湯」之稱的湯洛雯，近日因公開與馬國明的戀情而備受關注。其實她曾經在劇集《機場特警》內挑戰過學生妹造型。當時年過30的靚湯飾演張振朗戲內的中學同學兼女友，兩人在回憶場景以校服示人，毫無違和感覺，非常青春。

3. 李佳芯（校服造型：35歲）

李佳芯在《踩過界》以35歲之齡飾演學生。（電視劇《踩過界》劇照）

現年37歲的李佳芯，在《踩過界》中穿上校服紮馬尾做氣質高材生，充滿清純氣質，完工看不出她當時已經35歲！

4. 簡淑兒（校服造型：28歲）

簡淑兒以近30年紀扮演學生妹。（資料圖片）

今年30歲的簡淑兒憑招牌腰果眼、甜美笑容而在《愛回家之八點入戲》人氣急升。童顏如她後來在劇集《迷》飾演學生妹，被不少網民大讚可愛，符合角色氣質。

5. 阿Sa（校服造型：33歲）

阿Sa以33歲之齡穿上校服，毫無違和感覺。（電影《雛妓》劇照）

37歲的阿Sa於2015年出演電影《雛妓》，當時她以33歲之齡飾演角色的學生時代，看上去仍然青春可人。

6. 湯怡（校服造型：31歲）

年屆30的湯怡與原島大地在電影《某月某日》中扮演中學情侶。（資料圖片）

現年32歲的湯怡，去年與原島大地在電影《某月某日》中扮演中學情侶。戲內她與年輕9歲的原島大地同框演小情侶，被指毫無違和感覺，秀色可餐。

7. 陳妍希（校服造型：28歲）

陳妍希在28歲時演活校花角色「沈佳宜」。（電影《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

37歲女星陳妍希於2011年憑電影《那些年，我們一起追過的女孩》一夜成名。其戲內角色「沈佳宜」只是10多歲的高中生，但當時已屆28歲的陳妍希仍成功演活角色，校花氣質手到拿來。

8. 王敏奕（校服造型：25歲）

王敏奕25歲時在電影《初戀日記：賤男蜜擾》以校服打扮示人。 （電影《初戀日記：賤男蜜擾》劇照）

28歲女星王敏奕繼早年於《女人俱樂部》有過旗袍校服造型後，於電影《初戀日記：賤男蜜擾》也有扮演女學生，當中穿上運動服的造型更令人耳目一新。

9. 貝依霖（校服造型：23歲）

貝依霖以23歲拍電影《初戀日記：賤男蜜擾》，其校服樣子猶如清純校花。（資料圖片）

現年25歲的貝依霖，擁有「32C」的玲瓏曲線，她在23歲時接拍電影《初戀日記：賤男蜜擾》，當時穿起校服的樣子，猶如清純校花，沒有半分違和感覺。

10. 江嘉敏（校服造型：23歲）

江嘉敏23歲時扮演中學生，被不少網民大讚「好Pure好True」。（資料圖片）

現年25歲的江嘉敏因在劇集《親親我好媽》扮演中學生而嶄露頭角。當時已經23歲的她穿上校服，被不少網民大讚學生妹的模樣「好Pure好True」。