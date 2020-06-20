飛虎｜43歲陳山聰61歲陳秀珠做舊情人　網民選8對重口味熒幕情侶

真愛雖不限年齡，但要觀眾睇得受落也不容易。近日熱播的《飛虎之雷霆極戰》即將進入結局篇，但其中一對「情侶檔」卻令網民看得傻眼。劇情講述陳山聰20多年後為向林嘉華報仇，因而綁架了其太太陳秀珠，當大家都競猜兩人關係時，山聰突然爆出一句「我喜歡的是你」，原來他竟然是陳秀珠的前男友，令網民紛紛熱議「接受唔到囉！」

陳山聰在《飛虎》中做陳秀珠的前男友，令網民紛紛熱議「接受唔到囉！」（陳山聰IG圖片）

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《飛虎之雷霆極戰》日前播出一集講述，陳山聰因被昔日兄弟林嘉華出賣，而綁架太太陳秀珠和女兒蒙嘉慧報仇，但當山聰道出跟陳秀珠曾是情人關係，還着她「跟返自己」時，卻令人大跌眼鏡。雖然他在劇中曾經換臉，但網民仍感到難投入，直言「CP感負數」，直言43歲的山聰與61歲陳秀珠還是做母子較合適。

《名媛望族》劉松仁、楊怡

其實TVB中令人難以接受的情侶豈止這一對，網民就認為重口味之最，莫不過於《名媛望族》中的劉松仁和楊怡，除了「亂倫感」太重，當中一幕激吻場面更加是令觀眾揮之不去，即使播出8年仍難忘記劉松仁被楊怡咬得長長的下唇。

以下還有6對網民眼中零CP感熒幕情侶 ↓↓↓

《多功能老婆》楊千嬅、周柏豪

楊千嬅在劇中被世紀賤老公劍雄撇甩後，將房子分租給周柏豪，結果漸生情愫，網民認為46歲楊千嬅配搭35歲周柏豪更顯老，加上劇中「師奶仔」造型，姊弟戀得太不舒服。

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《逆緣》黎諾懿、夏文汐

說到「母子戀」，網民即想起《逆緣》中黎諾懿和夏文汐，那場接吻戲亦被指「好重口味」。事實上現年54的夏文汐與39歲的黎諾懿，只是相差了15歲，又未至於母子戀的程度，不過同樣令網民直呼不能接受。

《火線下的江湖大佬》鄭則士、黃光亮、陳煒

劇情講述鄭則士與黃光亮年少時被迫吃江湖飯，後者更被判入獄，鄭因照顧好兄弟情婦陳煒而漸生情愫，最終結為夫婦。陳煒雖然常擔演「大家姐」的角色，但不少網民認為將她許配給鄭則士，也替煒哥感可惜。

《衝上雲霄》江美儀、馬國明

近日紅爆的馬國明高調認愛，被全城大讚與湯洛雯襯到絕，但原來他亦當選網民眼中最不合襯情侶之一。他與江美儀在《衝上雲宵》系列中愛得火熱，還有大量親熱鏡頭，但總讓人覺得格格不入。

《My盛Lady》江美儀、許紹雄

一對情侶合不合襯跟年齡可以沒大關係，不過當年劇情播出時，41歲江美儀與64歲許紹雄飾演情侶，他倆爆笑演技的確為觀眾帶來歡樂，但其中兩人變回學生哥學和生妹拍拖一幕，卻青春得令人難以接受。

《EU超時任務》單立文、朱晨麗

曾被網民封為「神劇」的《EU超時任務》中亦有誇張一對。劇中飾演警隊衝鋒隊車長威爺的單立文，竟與年輕貌美的朱晨麗是一對恩愛夫妻，雖然兩人真實相差28年，看上去根本是大叔配少女，而且在《衝上雲霄2》中他們更是飾演父女，讓網民大呼「好似睇緊亂倫咁」。

《親親你好媽》江美儀、黃智賢

江美儀與黃智賢在劇中做夫妻，但兩人湊起來沒有CP感，有網民則歸究江美儀的強女形象太早定形，有老戲骨的感覺，因而覺得兩人有種不相襯的姊弟戀感覺。不過黃智賢現實中年過半百，還較48歲的江美儀年長，果然男人「襟老些」。