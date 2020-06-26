哈士奇咬傷3小孩　狗主站原地「睇戲」　事後求情：和狗相依為命

狗狗咬人很多時是主人責任，套上一條狗繩絕對是基本！日前，山東青島一個小區有一隻哈士奇突然失控咬傷3名小孩及女人，嚇得家長擔驚受怕，要求驅逐傷人的狗出小區。然而，68歲女狗主稱自己和愛犬相依為命，只是一不留神愛犬走出屋外，願賠醫藥費。不過，涉事閉路電視畫面令網民大怒，原來事發時女狗主在現場，哈士奇不但沒有狗繩，而且咬人時狗主站在原地「一動不動」，網民揶揄：「狗主人就站裹那一動不動看着狗咬人，服了。」

站在鏡頭前的狗主看着哈士奇咬區內的小孩不為所動，被網民怒轟。（微博影片截圖）

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事件發生於青島嶗山區奧林花園社區，一隻哈士奇突失控撲向3名小孩，其中一個孩子的媽媽杜女士用身體保護孩子一樣被咬傷。杜女士稱事發時想抱起哈士奇，但太大隻反而被拉倒，「我就這樣護着他們，當時那隻狗就咬了我一口，我就感覺到已經咬到肉了」，事發時狗主人在場，但沒有過來阻止，「不知道什麼原因」。

另一名被咬孩子的媽媽曲女士稱當日正上班，接到鄰居電話才知道兒子被咬傷，「如果不是那個媽媽，順手拎了一下我的孩子，我估計孩子整個這條腿就很難想像」，兒子的屁股被狗咬傷，身體多處擦傷。3個小孩和杜女士被咬傷後趕緊躲到小區物業辦公室，哈士奇咬人後慢慢恢復平靜。

小孩及一名家長被咬，家長們擔心這隻哈士奇還會咬其他孩子。（微博影片截圖）

68歲的狗主蘇女士現身說法，稱事發時走到車上換電，忘了鎖狗籠，愛犬用舌頭舔開了鐵籠下的小門，自己跑了出門後發生意外。被咬的4人自後注射了瘋狗症疫苗、破傷風針等，她說願意賠償醫藥費，「我說你把病歷和單子絡我拿來，我看下該給他多少錢，全部把錢給你」。

但家長們認為這隻哈士奇不應再待在小區內，「你不能保證牠哪一天又跑出來咬到別人的孩子」，而且孩子被咬後造成的陰影是家長無法估計的，現在小孩早上看到那隻狗後晚上回家都睡不好，「一看到狗以後渾身出汗，就很緊張」，更擔心將來有其他孩子受傷。

從小區的監控鏡頭所見，狗主事發時就在一旁，一開始想抱住狂奔的哈士奇，但被甩開，哈士狗之後直奔撲向3個小孩，這時狗主竟然真的和家長所說站在原地「睇戲」，直至媽媽杜女士上前保護孩子，狗主才慢慢走近查看，微博網民看片段後大感吃驚，而且監控鏡頭拍到，該隻哈士奇平日似乎都是沒綁狗繩地在小區內跑來跑去。

網民怒斥狗主看着哈士奇咬人都不阻止，「狗跑出去咬人肯定是主人的錯啊」，又指就算她怕被自己的狗咬，也大可以叫人來幫忙，批評她為人自私，甚至有不少內地網民極端指如果狗主控制不了，應該「解決」這隻狗。亦有網民理性指，老人家養狗不應挑難控制的大型犬，而且套條狗繩已經安全許多。

狗主蘇女士受內媒訪問時說自己已68歲，平日和哈士奇「相依為命」，「因為我一個老太太，孤寡老人，我老頭（老公）已經死20年了，因為我在一樓住，我害怕」。她又稱平日怕影響鄰居，平日會在凌晨和深夜放狗，又為狗隻接種疫苗，手續齊全，從畫面所見，她在屋企放了一個鐵籠關住哈士奇。

內媒指哈士奇不在青島禁養犬名錄，但按條例居民養狗要登記及交養犬管理服務費，稱之為「上戶口」，但蘇女士未能提供證明。現時雙方各持已見，事件至今未解決，但居委會稱事件已引起了當地公安和城管的關注。