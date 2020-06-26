麥當勞紙巾「長短不一」原來有用途？　員工一句話令網民恍然大悟

麥當勞因為餐點多樣化加上常有促銷活動，不少市民會前往消費。但可能僅有少數的人注意到，裡面提供的「紙巾」長短不一，有台灣網友好奇為什麼不要對折，像一般紙巾那樣，這個疑問也意外釣出在裡面服務四年的員工替大家「專業解答」。

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網友在「Dcard」發文說，從小一直懷疑麥當勞紙巾長度很不一般，不懂為什麼不要對折，像一般紙巾那樣，日前他到麥當勞消費，點了一杯無糖綠茶，發現杯子外面濕濕的，拿著喝不舒服，於是順手把紙巾貼上去，結果不偏不倚剛剛好，也開心分享「發現生活知識，小確幸！」。

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發文完也引發其他網友討論「可是，長度剛好跟兩邊不一樣長，這兩件事沒關係啊」、「超商的餐巾紙也是長短不一」、「如果你把紙巾整個打開，可以繞一圈杯子外圍，不過會差一點點，你可以試試看」，這個問題也意外釣出任職4年的麥當勞員工回答「只是為了方便拿而已，Rush的時候遇到摺痕朝下的會翻臉誰放的，有夠難拿」。

網友好奇麥當勞的餐巾紙為什麼長短不一。 （Dcard）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】