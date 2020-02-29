麥當勞家品推「足三兩香氛蠟燭」　六款香味令屋企變漢堡極邪惡

依稀還記得去年肯德基曾經推出限量版的「炸雞蠟燭」一上架就被搶購一空的消息，如今麥當勞也來同一招！自從 2019 年年底正式推出服裝品牌「Golden Arches Unlimited」線上商店以來，麥當勞就推出了不少生活用品，舉凡漢堡麵包雨傘、薯條襪、跟M logo 隨行杯等等周邊外，這陣子又出新招！

自從 2019 年年底正式推出服裝品牌「Golden Arches Unlimited」線上商店以來，麥當勞就推出了不少生活用品（官網截圖）

為了慶祝麥當勞史上最暢銷的「足三兩牛肉漢堡」上市 50 週年，官網上特別加開「Quarter Pounder Fan Club」，推出一系列相關周邊商品，其中最讓人驚奇的就是一共有六種口味的「香氛蠟燭」，讓人相當好奇聞起來到底是什麼味道？

這次特別推出的香氛蠟燭，一次推出 6 款香味，其香味設計靈感來自於「足三兩牛肉漢堡」中的食材，包括麵包、番茄醬、醃黃瓜、起司、洋蔥與牛肉口味，官網定價35塊美金，只能整組購買。麥當勞還建議大家可以 6 款香味同時點燃，讓空間充滿美味的牛肉漢堡香氣（笑）。

雖然說大家應該都對牛肉堡的味道頗有印象，但做成蠟燭之後，還是讓人有點難想像。不知道如果是睡前點上這款蠟燭，會不會讓人餓到睡不著覺？

順帶一提，既然是 50 週年慶，麥當勞當然不只推出香氛蠟燭囉！目前網站上還有販售「2020足三兩牛肉漢堡月曆」、「足三兩牛肉漢堡T-shirt」、「足三兩牛肉漢堡連指手套」、「足三兩牛肉漢堡項鍊墜飾」、「足三兩牛肉漢堡別針」、「足三兩牛肉漢堡標語貼紙」等等，趣味性與實用度兼具，漢堡的粉絲們也許可以考慮蒐藏囉！

+ 3 + 2

延伸閱讀：

肚子餓不能點！肯德基推出「炸雞香氣」香氛蠟燭，是想逼死誰！？

肯德基惡搞中 特脆炸雞「防曬乳」

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：是四盎司牛肉堡的味道！麥當勞推出「漢堡香氛蠟燭」6款香氣一上市就秒殺！】