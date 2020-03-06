【麥當勞】紀念薄荷口味奶昔50週年　eBay驚現78萬M記鑽石金杯！

連鎖快餐店麥當勞（McDonalds）推出的紀念品，向來深受小孩子歡迎。部分與卡通人物聯乘的紀念品，甚至在香港掀起排隊搶購潮。最近美國麥當勞（McDonalds）推出一隻價值近US$10萬（HK$78萬；NT$300萬）的金杯，限量兩隻。其中一隻將於拍賣網站eBay作慈善拍賣，另一隻則於美國國內進行抽獎。相信要帶這隻金杯回家，殊不容易。

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金杯以18K金製成，鑲上50顆綠寶石、50顆白鑽及50枚黃鑽，金杯外圍飾以麥當勞招牌「M」字標誌。為何「50」這數字經常出現？原來麥當勞為了慶祝名為Shamrock Shake的薄荷口味奶昔在美國推出50週年，才製作這隻金杯作紀念品。

時間回到1967年，美國康乃狄克州一間麥當勞的店主Hal Rosen，為慶祝沿自愛爾蘭的節慶聖博德節（Saint Patrick's Day），遂創造了名為Shamrock Shake的薄荷味奶昔。Shamrock實則是指愛爾蘭國花三葉草，青綠色的薄荷味奶昔亦是與此相應。

Shamrock Shake薄荷味奶昔（麥當勞官網圖片）

到了1970年，Shamrock Shake正式在美國全國麥當勞發售，旋即大受歡迎。自此之後，這薄荷味奶昔不定期於麥當勞有售。及至2020年，Shamrock Shake迎來金禧之際，這款飲料不只在美國，並在加拿大及愛爾蘭發售，更推出與OREO曲奇聯乘的新口味麥旋風。（可惜，亞洲地區沒有份兒）

要得到Shamrock Shake的紀念金杯，第一個方法是參加eBay的慈善拍賣。拍賣將於美國東岸時間2月25日早上5時開始，至3月6日早上5時結束。金杯以US$1起拍，競價目前已達US$3萬（HK$23萬）。拍賣所得將全數捐予麥當勞叔叔之家慈善基金，為患病兒童家庭提供援助。

至於另外一隻金杯，則由抽獎決定得主誰屬。

金杯在eBay的叫價已達US$3萬（eBay截圖）

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：最貴麥當勞紀念品？ HK$78萬鑽石金杯慈善拍賣】