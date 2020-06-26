台網紅米砂竟是大話精？性感女模揭恐怖真面目：每個圈子都討厭你

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台灣女模特兒周荀爆料網紅米砂（Misa）說謊成性、工作擺爛，她24日在社交平台向米砂下達最後通牒，更抖出米砂在加入公司後的各種行徑，最後表示將針對米砂的違約行為進行提告。

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周荀24日在社交平台發長文，向米砂下達最後通牒，她更指控米砂說謊成性：「各種理由拖稿，要出書結果開會說沒錢出門的是你，工商工作接了搞消失的也是你，各種理由遲交工作，還要幫你處理你跟片師之間不付錢的事情。」她無奈表示：「為什麼到了每個圈子都討厭你，不是沒有原因的，或許你永遠都可以找到相信你無辜的人，但你的自我和自私，沒有人會再對你付出真心。」

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周荀表示公司與米砂的合約，都照著對方想要的，重新簽約改獨家廣代，米砂的工商全部都必須經過公司，公司也會尋求同意才簽合約，但米砂同意接下工作後，如果又反悔或是搞消失，公司就必須求償損失，她氣得放話不會再幫忙收爛攤子：「每一次都跟你說不要，阻止你各種行為，但是你也完全不予理會，最後還到處哭訴說我當初說要幫你成長也沒有幫你。」

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周荀表示會發文是進入司法程序之前，給米砂最後的信任和尊重，還有對公司同事們的滿滿歉意：「我不會再對這件事情做出任何的回應，不管是對方的回應或是誰的提問。接下來如果還是不能解決，那就是進入司法程序。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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