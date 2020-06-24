翻版林心如端午節探班送糭　老公「開心些牙」：要肥一齊肥！

台灣名模趙孟姿與許孟哲低調交往1年半，終於在2019年底登記結婚，目前懷孕約8個月的她，想到端午節即將到來、老公近期又要待在台中拍戲，便決定包粽子到場探班，貼心舉動讓另一半相當感動。
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照片中，可以看到趙孟姿身穿牛仔外套，滑下肩膀的衣服剛好遮住孕肚，內搭素黑長洋裝相當映襯膚色，天生麗質的她只化上淡妝，手拿粽子站在許孟哲身旁彎腰前傾拍照，甜美燦笑融化一票粉絲的心。（點圖放大▼▼▼）
許孟哲事後在Instagram透露，趙孟姿體恤劇組在端午節當天還要趕拍戲，便特地從台北帶了親手包的肉粽探班，「原本擔心剛好遇到吃飯時間，劇組還有便當大家會吃不下，結果大家吃得津津有味，還有人多拿想要當宵夜，看大家吃得那麼開心，心裡就覺得無比感動。」
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不過，許孟哲不改愛開玩笑的個性突然話鋒一轉，「要胖大家一起變胖！我就不用減那麼辛苦了！不是啦！是孟孟包了整整3天的肉粽值得了啦！」趙孟姿貼心幫劇組加菜的舉動，讓他相當感動。
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#浪漫輸給你 體恤大家端午節當天還要趕拍 孟孟特地從台北帶了親手包的肉粽探班 （講的好像我不是這個劇組的😂） 原本擔心剛好遇到吃飯時間 劇組還有便當大家會吃不下 結果大家吃的津津有味 還有人多拿想要當宵夜 看大家吃的那麼開心 心裡就覺得無比的感動 因為 . . . . . . . . . . 要胖大家一起變胖 我就不用減那麼辛苦了🤣 不是啦！ 是孟孟包了整整三天的肉粽值得了啦✌️ #浪漫輸給你 #三立華劇 #端午節加菜 @chaochao1011 @marcourageous @bravolav @snowbabyq @hsiang_5208 @deyn_li @kiki.yennn @liaoyihsuan0217 @seanlins @kokuu__
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