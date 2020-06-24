翻版林心如端午節探班送糭　老公「開心些牙」：要肥一齊肥！

台灣名模趙孟姿與許孟哲低調交往1年半，終於在2019年底登記結婚，目前懷孕約8個月的她，想到端午節即將到來、老公近期又要待在台中拍戲，便決定包粽子到場探班，貼心舉動讓另一半相當感動。

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照片中，可以看到趙孟姿身穿牛仔外套，滑下肩膀的衣服剛好遮住孕肚，內搭素黑長洋裝相當映襯膚色，天生麗質的她只化上淡妝，手拿粽子站在許孟哲身旁彎腰前傾拍照，甜美燦笑融化一票粉絲的心。（點圖放大▼▼▼）

許孟哲事後在Instagram透露，趙孟姿體恤劇組在端午節當天還要趕拍戲，便特地從台北帶了親手包的肉粽探班，「原本擔心剛好遇到吃飯時間，劇組還有便當大家會吃不下，結果大家吃得津津有味，還有人多拿想要當宵夜，看大家吃得那麼開心，心裡就覺得無比感動。」

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不過，許孟哲不改愛開玩笑的個性突然話鋒一轉，「要胖大家一起變胖！我就不用減那麼辛苦了！不是啦！是孟孟包了整整3天的肉粽值得了啦！」趙孟姿貼心幫劇組加菜的舉動，讓他相當感動。

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