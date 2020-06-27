生4胎媽媽肚皮嚴重鬆馳　靠兩招天然減肥秘訣　只需60天肚腩消失

產後身材走樣可能是很多準媽媽擔心的事，但台灣一位生過4胎的媽媽，本來肚皮嚴重鬆馳得像5、6個月大的肚子一樣，因而決心展開減肥計劃，沒有吃任何代餐或減肥藥，只靠兩招瘦身秘訣，短短60日肚腩消失，肚皮都慢慢回去，網民見減肥前後的照片都驚嘆「真的超強啊！」。

台灣一位媽媽生第4胎時，擁有一個巨肚。（fb「爆怨公社」圖片）

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該名台媽日前在facebook群組撰寫千字文分享減肥經歷，指自從生完第4胎後，肚皮就回不去，即使過了年半的時間，肚皮還跟5、6個月大一樣，每次出門見到鄰居朋友，都被誤會又懷了第5胎，慨嘆年紀大代謝差，根本就瘦不下來，「站在鏡子面前看着自己的肚皮，心好難受很討厭現在的自己」，因而決心開展減肥運動。

「每天的辛苦每天的堅持，人家在追劇我在運動」，台媽稱自己沒有吃任何代餐或減肥藥，純粹控制飲食加運動，經過2個月後，體重已減去6磅。從前後對比照片可見，肚腩由最初明顯大得下垂，60天後幾乎變得平坦，肚皮亦收緊了不少，「挑戰成功了，我的肚皮已經慢慢的回去了」。

從前後對比照片可見，肚腩由最初明顯大得下垂，60天後幾乎變得平坦，肚皮亦收緊了不少。（fb「爆怨公社」圖片）

她透露運動的秘訣，就是「想瘦哪裏只要上網找一下，一大堆運動影片就跑出來了」，而飲食方面，則要戒掉飲料、澱粉質、炸雞和宵夜，「保證一定會瘦」，而且堅持和意志力都很重要。

網民看完帖文後都非常佩服台媽的意志力，看到第4胎時的「巨型大肚」更驚訝不已，「媽媽真的很偉大」，亦有同是生完4胎的網民超有共鳴，「我也是四寶媽，生完4個孩子的肚子真的不是開玩笑的大」，但看完台媽的分享，「我又有動力了！」。

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