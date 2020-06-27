東京街頭驚現3層高仙人掌　沿公寓外牆無限長高　網民：準備走佬

種植物需要無比耐性，看着它們每日成長絕對是非常治癒的事。不過最近一位日本網民於Twitter分享家中正在種植的仙人掌照片，想不到仙人掌高得太誇張，幾乎頂到天花板，不過天外有天，另有東京網民發現一株仙人掌竟長在一座3層高的公寓外牆外，由地面一路向天攀爬至3樓天台，絕對是仙人掌界的「姚明」。

網民發現東京一座公寓外亦有巨大仙人掌，高度更達3層樓，非常誇張。（Twitter圖片）

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該日本網民最近於Twitter上載數張照片，表示家中的仙人掌生長得異常高大，相中可見，仙人掌本來放置在窗旁，但已有天花板般高，猶如巨人一樣。但原來一山還有一山高，有東京網民發現一座公寓外牆旁亦有巨大仙人掌，高度更達3層樓，非常誇張。

不少網民留言大呼罕見，有人解釋其實因為仙人掌未能吸收足夠陽光，所以要不斷長高獲取更多陽光進行光合作用。網民驚歎真是不可思議，「第一次見」、「仙人掌進化了」、「太好笑了吧」、「一定是嫲嫲養的」。

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有眼利網民發現照片亮點，笑指這根可以劃破天際的仙人掌，其頂部型狀遠看像一個逃跑的人，「難道仙人掌真的想逃跑？」。

（Twitter）