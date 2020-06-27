缺德男搭巴士捽腳　「上車捽到落車」　網民怒轟：張圖有臭腳味

乘搭公共交通工具時請顧及他人感受，切勿影響其他乘客。有網民昨日乘搭巴士時，驚見旁邊一名男乘客不停地捽腳，「上車捽到落車」，非常嘔心，遂拍照上傳至網上。大批網民看後怒轟涉事男子缺德，「好核突」、「咁變態㗎，好唔衛生啊！」。

有網民昨日乘搭巴士時看到一名男乘客不斷捽腳，直指對方「上車捽到落車」，引起網民熱議。（fb「屯門公路塞車關注組」）

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有網民昨日在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，並且上傳照片，稱他近日乘搭來往屯門及葵芳的58Ｍ巴士期間，駭然發現巴士下層一名男乘客竟公然捽腳趾，上車後一直捽到下車，當時前座還有其他乘客，看得他直指「想點」。

事發於一班來往屯門及葵芳的58m巴士，大批網民怒批捽腳男缺德。（資料圖片）

帖文一出，不少網民痛斥涉事男子「賤格」，紛紛留言指「尊重下人啦阿叔，呢度唔係你屋企」、「坐前面嗰個好慘」、「張圖有臭腳味」，許多人亦擔心男子隨後會用捽腳的手按鈴下車或碰到扶手，「搲完腳再掂扶手再㩒鐘，勁污糟」。有人則建議樓主下次若遇到同類情況，大可「幫佢打閃光燈，等佢睇清楚自己啲腳皮」，或者「大聲問：『先生，你介唔介意返屋企再慢慢搲呀』」，當場直斥其非。

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