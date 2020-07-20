性愛越持久越好？　雞排妹以床戰50男做大數據：五分鐘就OK啦！

鄭家純（雞排妹）交戰對手50人起跳，男生幾分鐘以上在她眼中算合格？她坦言：「5分鐘就OK啦！」

男網友三到五分鐘就想射點算好？按圖看雞排妹拆解「持久力」迷思▼▼▼

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有網友投稿《深夜保健室》，自曝在床上3、5分鐘就想射，「可是一忍就沒FU」，想問醫生如何維持敏感度？對此，雞排妹大方表示5分鐘算合格，「5分鐘就OK啦，你可能對自己太嚴格，你如果可以前戲做足，讓女性和你的情慾高漲得差不多，再加上你的5分鐘，是夠的啦。」

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雞排妹也勸男生不要受限持久這個迷思，「通常他們有一些謬論、錯誤的觀念，以為一定要久才會被評價為AAA，我不覺得有男生天生要動1個小時才能射，應該是都是被自己思想束縛」，其實過去她也遇過早洩男，「通常是太久沒有做太敏感，訓練一下就好，沒事。」

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雞排妹曾在節目大方坦言自己有固定砲友，一個月需要排解性需求2次，發生關係時最喜歡被對方叫「小母狗」，可以增進兩人情趣，至於現任砲友的身分，她直言：「要拍到得跟我一起飛了。」被猜測砲友應是外國人。

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