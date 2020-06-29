【搵返啦】獲好心人暫養照顧　失蹤染病鸚鵡「豆豆」終與主人重逢

寵物失散後重聚，主人們都一定欣喜若狂！十分喜愛小動物的Yammi早前因為寵物玄鳳鸚鵡「豆豆」患上傳染病須與其他雀鳥隔離，她把豆豆交了給朋友「星哥」照顧，詎料星哥日前在家中暴斃，豆豆疑被放走後不知去向，令Yammi十分焦急，擔心肝臟有問題的豆豆沒人照顧，呼籲網民幫忙尋雀。時隔數天終於傳來好消息，Yammi與豆豆重逢了！

Yammi發帖，以豆豆的角度發布這個好消息，表示「今天我與Yammi重逢了！」。（fb專頁「Birdy House」圖片）

Yammi在facebook專頁「Birdy House」發帖，以豆豆的角度發布這個好消息，表示「今天我與Yammi重逢了！」文中指豆豆在上星期被遺棄在垃圾房後流浪街頭，幸好「一位好人伯伯接起了病到快無力的我回家，救了我一命」，他們一家人非常友善，雖然不熟悉豆豆屬於哪品種，但仍然努力翻查資料，找好東西給牠吃。

幾經輾轉之下，伯伯一家得知有人尋找豆豆的消息，昨日（28日）豆豆和Yammi再次重逢，直言當時的興奮感覺「筆墨不能形容」。Yammi感激收留豆豆的一家人，也非常感謝幫忙分享走失訊息的每一位網民，以及幫忙派傳單，詢問附近街坊的所有人，「有時小小的機會，就能造就大大的奇蹟」。

不少網民得知這個好消息後，都感到非常欣慰，「豆豆小小身軀生命力頑強，鸚鵡真係一個良師益友以小生命影響我更加要堅強。祝福豆豆身體健康、快快樂樂」、「我開心到想喊呀！豆豆吉鳥天相，Yammi好人好事！大團圓結局！」、「好感動，呢個世界真係有奇蹟」。