台灣美妝YouTuber曬20歲整容前照片　7年對比照震驚網民：黑歷史

正所謂「女大十八變」，讀書時被評為「醜女」的女生，未來可能是個大美人。台灣美妝YouTuber「一隻阿圓」擁有多達57萬粉絲，常分享美容、穿搭及皮膚保養等資訊，更大方直認自己曾「微整」。今天她更在IG分享一張「我真的很醜的20歲照片」，呼籲大家要好好珍惜自己年輕時交往的女友。網民看完後大呼這張是黑歷史照，急問大變身是如何辦到，「求攻略」。

台灣YouTuber「一隻阿圓」在IG分享20歲時的照片，笑言自己以前很醜。（「nanaciaociao」IG圖片）

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一隻阿圓今日（30日）在IG上載一張對比照，有感而發寫下：「女孩們不要覺得自己此刻長得不好看，附上一張我真的很醜的20歲照片，你以後會很不一樣。」從照片所見，20歲的她留着一個經典齊陰髮型，眼睛沒有現在的大，鼻子有點扁、嘴唇較厚面亦較大，整塊面也有點嬰兒肥，網民還笑言她嘴唇上方有「鬍子」。

「一隻阿圓」是台灣YouTuber，不時分享扮靚心得。（「nanaciaociao」IG圖片）

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不過後來阿圓大變身，經過微整後變得面尖尖，鼻子也較以往筆挺，嘴唇亦更薄，或許不算超級美人，但總算青春甜美，與20歲的樣子對比很大。

她還在照片下「溫馨提示」一眾男網民要善待自己20歲時交往的女友，「她們以後真的會女大十八變」。雖然有人形容她變得超美，現在整個人更有自信，不過許多網民卻說沒有很大差別，直指她本身已經是「潛力股」，樣子算很不錯了，「20歲時還是很可愛啊」。

然而有網民就在照片下重提她曾整容，質疑變美全因她經過改造，「本來一個普妹沒有動的話，能改變的應該很有限，希望阿圓可以寫清楚，誤導你的粉絲」。一隻阿圓其後大方回覆稱，粉絲大多知道她曾微整，「但減肥、少曬、少了嬰兒肥確實也改變很多」，強調只要女生下苦功一定會變漂亮。