韓模違反科學式驕人好身材成焦點　收起性感即變身氣質女神！

網紅們的超誇張身材，往往令人慨嘆：「到底是怎樣做到的呢？」韓國網紅兼模特兒韓娜娜（音譯）（한나나、BLANDICE Han Nana）以科學都冇法解釋的身材，加上漂亮的蛋臉在網紅界而跑出，她不時以性感造型拍照，大曬其驕人的E Cup上圍！

韓國網紅兼模特兒韓娜娜（音譯）（한나나、BLANDICE Han Nana）以科學都冇法解釋的身材加上漂亮的蛋臉跑出，贏得網民熱烈關注。（IG「o.roraa」圖片）

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韓娜娜模特兒兼演員，IG有多達33萬名粉絲追，她平時十分喜歡在IG打卡，更會派福利照給支持者。韓娜娜之所以能獲得廣大網民支持，是因為她除了性感照外，只要擺出一幅認真做事的姿勢，即予人完全不一樣的感覺，即時變身氣質女神。正因為她可以Carry得到不同造型，難怪粉絲數目不斷上升。

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被喻「360度無死角美女」擁無敵身材 韓模Bora Kim係零缺點？（IG「wanna._b」圖片／香港01製圖）

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韓國網店老闆娘人靚身材正 賣衫自己做Model有真實感又夠性感 （IG「baglelin」圖片／香港01製圖）

韓國美女「Baglelin」是一名網店老闆，同時也是店舖的模特兒。（IG「baglelin」圖片）

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