台女幫襯快剪中伏　崩潰大呻剪完似被狗咬　網民反讚：很有特色啊

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髮型會大大影響一個人的外型，就連個性可能也會因髮型而有所改變，因此大部分的人要剪髮時，都會給自己信任的髮型設計師操刀，就是為了避免「悲劇」發生。不過日前卻有一名台女在PTT中PO文提到，自己去了媽媽推薦的百元理髮店剪頭髮，沒想到剪完之後原本的頭髮卻變得跟「狗啃的」一樣，讓她只能崩潰大喊「真的怕了百元理髮！」

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原PO在文中表示，自己「鬼迷心竅」去了媽媽推薦的百元理髮店剪頭髮，以為阿姨手起刀落，看似很有經驗的樣子，不料剪完過後居然跟狗啃的一樣，讓原PO難過到睡不著覺。從照片中可見，原本應該要呈現平整的髮尾，竟然被剪得參差不齊，甚至還隨便亂翹。最後原PO也透露，媽媽看到自己被剪成這樣，還和她說「很好看，現在很流行」，讓她不禁無奈直呼「不知道這是真安慰還是怎樣？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應：（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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