老公失業人工少過以前　博命做3份工養家　全職港媽拒搵工炒外傭

新冠肺炎疫情對各行各業大受打擊，有港人甚至要面對失業的困境。近日有兩孩之母向友人抱怨，指丈夫兩個月前失業後需做散工養家，包括送外賣、速遞以及駕Uber，一星期做足7天，但仍收入大減，「想老公搵多份夜晚炒散」，當有人建議她辭退家中外傭或自己找工作幫補家計時，該港媽竟嬲爆拒絕，令對方十分無奈。

有港媽抱怨其丈夫兩個月前失業需做散工養家，包括送外賣、速遞以及駕Uber載客，一星期做足7天，但仍收入大減。（《男人唔可以窮》劇照）

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有網民日前在親子王國討論區發文，指朋友本身是全職媽媽，育有兩個分別是9歲和11歲的仔女，其丈夫失業兩個多月，她每天致電樓主抱怨「老公搵唔返之前的人工水平」。但事實上丈夫已一人打3份兼職，包括送外賣、做速遞員和周末駕Uber接客，湊湊合合每月都有25,000元左右。惟收入跟以往月薪32,000元仍有差距，「而家少咗抆抆緊，好唔開心」，港媽遂四出打聽有否介紹，「想個老公搵多份夜晚炒散」。

樓主見此情況建議先辭退家中外傭以減開支，自己亦可找份兼職幫補一下，「仔女咁都唔多使佢理」，詎料港媽對其意見大發雷霆，「話我唔想幫佢，只係想推出去做工」甚至封鎖樓主不再聯絡。

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帖文引起網上熱議，不少網民都批評港媽自私，「佢自己嘆死，老公做死」、「好明顯你朋友習慣咗畀人養，連幫吓個老公都唔肯」，又認為樓主的意見很中肯，「無做嘢仲請咩工人？9歲同11歲都好多嘢自己搞掂」、「小朋友咁大仲請工人」。不過亦有人指出，家家有本難念的經，「就咁睇佢老公好可憐，不過一家唔知一家事，可能大家傾掂數呢。」

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