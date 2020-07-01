港媽產後樣貌身型走樣　自信全失感難吸引老公：佢冇再掂過我

媽媽十月懷胎「搵命搏」誕下孩子後，面對照顧子女、產後修身或重投職場等問題簡直是「壓力山大」，這時「神隊友」的幫忙非常重要。有港媽日前於討論區發文大呻，誕下第二胎後自感樣貌及身型也走樣，更一度被誤會與奶奶是兩姊妹。失去自信的她覺得被老公嫌棄，直指很久沒有親密關係，擔心長久下去兩人感情變淡，最終會離婚收場。

有港媽發文大呻，誕下第二胎後自感樣貌及身型也走樣，懷疑老公嫌棄自己，更擔心最終會離婚收場。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港媽前日（28日）於親子王國討論區發文，稱自從誕下第二胎後，「老公就一直冇再掂過我」，懷疑自己產後樣貌及身型也走樣，因而被老公嫌棄。當她提及兩人很久沒親密行為時，老公卻以「返工忙冇時間」為由解釋，令她更覺對方「似係想逃避我」。

港媽感到非常擔心，表示自己本來樣貌已較成熟，產後對外表自信全失，更稱早前購買孕婦裝時，被誤會與奶奶是兩姊妹，因而大受打擊，「我點睇都唔似佢妹咁大年紀吖嘛！我得30歲咋，好hurt，咁我同老公企埋一齊，咪似佢媽」。她擔心未成功修身前，「主動出擊」會帶來反效果，但對於老公的冷淡又感到非常灰心：「我等佢主動，但無奈嘅係，佢一直都係冇主動提，連平時咀、攬都冇做，心已經灰晒，佢係咪已經係唔愛我？」

她又說，老公以往與朋友聚餐也會帶她出席，惟產後已沒再攜眷，認為對方「怕我影衰佢」。她又不滿稱老公無心維繫雙方關係，擔心感情變淡最終導致離婚收場，「佢唯一做到嘅係每日都會主動打電話畀我傾計，但返到屋企見面，我哋係冇話題，佢好快就瞓咗，每日都係咁！我覺得好辛苦」，直言已對老公死心，「佢唔係一個好老公，完全冇顧我感受」。

港媽表示自己本來樣貌已較成熟，產後對外表自信全失，又不滿稱老公無心維繫雙方關係。（《BB來了》劇照）

不過提及離婚，港媽又擔心一旦分開生活，自己沒足夠經濟能力照顧兩名子女，害怕會對子女造成影響，「唔能夠生完小朋友走咗去唔理，我做唔出！所以我又決絕唔到離婚」。因此她還是決定先「紥肚keep fit」，「扮靚真係唔係為咗個男人！係為自己」。

帖文引來不少媽媽討論，有人鼓勵樓主為自己修身重拾自信，「雖然話做人唔係淨係睇外表咁膚淺，因大家都會有老去的一天，但這世界的確就係咁膚淺，外表同身材都係自己的，當然要好好打理」、「先建立返自信，有正能量，才有開心嘅生活」。

另有網民認為樓主應與老公好好溝通解決問題，「如果一個人變咗徒然」、「半年內老公唔係點掂你我覺得唔係好大件事啫，佢唔係搵女人咁其實又唔使灰到咁緊要」、「一段關係，身形唔重要，內裏嘅交流先至係最重要，一個家係要靠愛去維繫，將來遇到什麼困難都係要靠彼此嘅愛去跨過」。

港媽直言已對老公死心，但擔心一旦分開生活，自己沒足夠經濟能力照顧兩名子女，害怕會對子女造成影響。（《BB來了》劇照）