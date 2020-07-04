台夫玩SM鐵柱塞下體　人妻腹部遭刺穿慘死　閨房驚變超恐怖兇宅

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夫妻間有閨房情趣很正常，但若是為了追求刺激不顧安全，往往容易造成憾事。一名台灣人夫有酗酒習慣，酒後常向老婆求歡，為了追求快感，喜歡拿白鐵管戳進老婆下面，某次他不慎用力過猛，戳破腹部器官，導致老婆失血過多慘死，而命案發生後，小孩常常會對空氣說話…

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台灣命理師廖美然在節目《新聞挖挖哇》分享個案，愛酗酒的老公有「SM性虐」癖好，常在酒後跟老婆求歡，某次拿了白鐵管助性，過程中不斷戳進妻子下面，沒想到用力過猛，戳破妻子肚子，最後失血過多死亡，娘家人決定把房子賣掉，遠離這個傷心之地。

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事實上，這起命案是2005年發生在宜蘭，丈夫是40歲的菜販，和妻子行房時喜歡用鐵管先戳進下面當前戲，時間長達2至3年，他稱妻子一直都同意，當天夫妻倆喝了3瓶酒後開始翻雲覆雨，他戳入鐵管後發現妻子流血，但以為是月經，不以為意，且妻子也沒有求救，沒想到過了2天後，深夜卻發現妻子身亡。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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