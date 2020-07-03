護士新娘完婚路經車禍現場　穿婚紗下車救人　新郎感動：為你驕傲

醫護人員每天都為市民救急扶危，美國明尼蘇達州一名護士日前在大婚當天遇上交通意外，還穿着婚紗的她沒有多想即下車照顧傷者。新郎事後在網上分享這感動一幕，直呼「我急不及待想與她共度餘生」，不少網民更大讚護士是「最美新娘」。

美國明尼蘇達州一對新人在上月21日結婚，當他們從禮堂乘車回家期間，看到公路上發生車禍，任職護士的新娘隨即下車，她照顧傷者的一刻被新郎拍下，並上傳至facebook。（fb「Calvin Taylor」）

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一對新人完婚並在回家途中目擊車禍現場，一名女子腿部傷勢嚴重，幸好在新娘的照顧下，順利被送往醫院。示意圖。（Olivia Bauso/unsplash）

據報車禍發生於上月21日的明尼蘇達州一段州際公路，當時新娘瑞秋（Rachel Taylor）和新郎凱文（Calvin Taylor）已在禮堂完婚，並在乘車回家的路上，其間他們發現公路上有一輛SUV與另外一車相撞，旁人趕到現場試圖從兩車之間拉出一名腳部受傷的女子，其傷勢更深至見骨。

新娘瑞秋見狀立即下車，穿着婚紗跑到車禍現場，在凱文打電話報警的同時，她溫柔地照顧受傷女子，陪傷者聊天以安撫其情緒，直至救護車在15分鐘後趕到現場，最終順利將女子送院。

面對重傷且情緒激動的傷者，瑞秋仍臨危不亂，但其實她不久前才於護理學校畢業。瑞秋時受訪表示，自己只是運用課堂所學讓傷者冷靜下來，現場還有其他好心人，幫忙止血、扶着傷者頭部等。她又稱在救人當下，「我只是跟她說『妳很勇敢，我為妳感到驕傲』，我一直對自己的護理能力缺乏信心，很高興當時我知道自己該做什麼」。

凱文將事件分享至facebook，感恩自己擁有一名出色的妻子，讚揚她總是樂於照顧有需要的人，坦言以妻子為榮，「我急不及待想與她共度餘生」。當地消防隊長奎格（Brad Quiggle）亦透露傷者情況，指該女子的傷勢頗嚴重，幸好有路人幫及時幫忙止血，才避免情況繼續惡化。

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