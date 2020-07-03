網傳台男大啖生吃小蝙蝠　食完飲啤酒讚「甘甜美麗」　專家咁睇

2019冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，過去一幕幕生吃野味蝙蝠的影片都令網民毛骨悚然。日前，台灣網傳一段戴草帽的男子生吃蝙蝠的影片，只吃他拿着一隻小小的蝙蝠寶寶，放入口中一啖啖咀嚼，還配了一口台灣啤酒，操台語說出「甘甜美麗」。網民批評他的行為儼如「野蠻人」，「是不知道蝙蝠身上病毒一堆還生吃」。不過，台灣的蝙蝠專家指未聽聞台灣人會生吃蝙蝠，又質疑影片中人的行為似是炫耀居多。

男子鏡頭前生吃小蝙蝠，非常殘忍。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

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有網民在facebook群組「爆料公社」上載一條打格的影片，一個穿青綠短袖上衣，戴着草帽的工人，拿起一隻小小的蝙蝠在鏡頭前展示，用台語說出「有看到嗎？蝙蝠」，手上還拿着一個錘子，雙手觸摸蝙蝠後，左手捏着蝙蝠的背，只見小蝙蝠雙翼展開一動不動。

可能是拍片者的人說這是「現捉現吃」，然後男子將蝙蝠放入口中啃咬，中間和拍片的人一起在笑，還能聽到他的咀嚼聲。男子再伸手拿出一罐台產啤酒喝，大嘆一句：「配個啤酒，甘甜美麗。」

男子鏡頭前生吃小蝙蝠，令許多網民吃驚。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

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上載者直斥片中人「吃蝙蝠配金牌啤酒，不知哪來的勇氣，把吃蝙蝠當有趣」，又指他想紅都不應這樣做，着認識他的人要盡快帶他到醫院檢查，「有必要麻煩隔離治療」。影片中人遭網民炮轟，大鬧他就像原始人，形容吃蝙蝠是白癡行為，甚至可能搞出新的傳染病，「有餓到直接生吃嗎？」然而，也有人質疑他根本不是台灣人，「台灣工人不會戴那種帽子」。

台灣蝙蝠專家、師大生命科學專業學院教授吳忠信接受台媒訪問時表示，台灣面對新冠肺炎威脅，新冠病毒和蝙蝠的病毒接近，而且蝙蝠體內的細菌病毒就多，台灣人應該不會生吃。大家經常討論的帛琉蝙蝠湯，吳指當地人吃的果蝠體型很大，每隻有600克到1公斤，當地人煮熟吃成為賣點，但台灣果蝠全台不足300隻，是瀕臨絕種動物，「不應該也不要吃」。

台農委會特生中心主秘鄭錫奇也指，雖然全球有約100萬人會吃果蝠類，但這行為並不恰當，他認為影片中人的行為似是向朋友炫耀居多。

（綜合）