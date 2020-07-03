蚊子最愛臭男人？台醫生分析三大惹蚊特質　鍾意食肉原來唔關事

炎炎夏日爆發蟲蟲危機！蚊子大軍總是趁人不注意時叮得滿身包。過去網路上曾瘋傳「愛吃肉、血液比較酸」的人容易成為人肉捕蚊燈，真的是如此嗎？台灣皮膚科醫生徐毓玲破解迷思，指出蚊子「最愛的三種人」並分享身在戶外怎麼做才能避免被蚊蟲攻擊，超實用方法一定要學。

蚊子最愛哪三種人？點圖放大看答案↓↓↓

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然而許多家長擔心蚊子叮咬孩子細嫩的皮膚，容易引發嚴重的反應。小兒科醫師陳木榮分享，此種狀況很常見，近期收治一名2個月嬰兒，被媽媽推出去散步時，兩個拳頭上各被蚊子叮了一個大包，就醫時無法比出剪刀，就像是小叮噹的拳頭般「整個腫歪歪」。

事實上，蚊子叮大人也盯小孩！陳木榮解釋，由於孩子體內的免疫軍隊尚未成熟，在被蚊子叮咬的瞬間，小孩體內的警鈴大響，軍隊開始進攻並且派出「坦克大砲」攻打被蚊子叮咬的區域；但相對的，當同一隻蚊子咬到成人，身體裡的免疫系統早有防備，「所以同一隻蚊子咬小孩才有事，爸媽都沒有什麼事。」

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徐毓玲也說，第一次遇到的蚊蟲反應都會非常劇烈，甚至會起水泡非常非常癢，建議此時洗澡可舒緩症狀，「我想可能是液體蒸發以後，可能皮膚獲得一些冰涼的感覺，或是你吹電風扇鎮靜的效果。」皮膚降溫能有效止癢，冰敷或是輕拍都是很好的做法，但千萬別把患部抓到破皮，流湯流水恐造成更嚴重的擴散，也可能引發後續細菌感染甚至蜂窩性組織炎。

夏天到了該如何避免被蚊蟲咬或其他蟲攻擊？徐毓玲建議到戶外時應穿著淺色的長袖及長褲，若每次外出被蚊蟲叮咬後的反應極強，要在衣物未遮蔽處噴上防蚊液。

若要噴防蚊液，中醫師陳峙嘉認為可噴在褲管末端的位置，像是香茅等蚊子害怕的味道，噴在褲管會隨著人體向上蒸散上來，全身都會散發香茅氣味，避免蚊蟲靠近達到驅離蚊蟲的效果；倘若噴在上半身則會從頭快速蒸散出去，「反而沒效」。

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