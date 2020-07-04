懷孕後同居驚覺細10年巴籍男友不識字　港女出Po求教：要結婚嗎？

拍拖期間意外懷孕才發現另一半不識字應如何處理？有香港女子日前就在討論區求教網民意見，指自己與年輕10歲的巴基斯坦男拍拖，後來因懷孕而同居，才得知男友不會閱寫，過去都以Google語音翻譯傳短訊，甚至連基本的加號和減號都不知道。女事主雖不想結婚，但念及男方乃孩子的爸爸，進退兩難，網民看後紛紛勸喻事主想清楚婚後生活，不要「為BB而結婚」。

一名38歲女子日前在「親子王國」發帖，表示懷孕後與巴基斯坦男友同居，未料對方原來不識字。示意圖。（Giorgio Trovato／Unsplash）

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38歲女事主日前在親子王國發帖，表示最近因懷孕而與28歲的巴基斯坦籍男友同居，2人原有結婚打算，惟加深彼此認識後發現男友完全不識字，不懂閱寫烏爾都語（巴基斯坦語），過去WhatsApp溝通都用Google語音翻譯。

女事主續指，男友對一星期有多少天、簡單加減運算等一概不知，現時她只好慢慢教男友乘數表和英文字母，不禁慨嘆：「我發覺佢連基本常識都沒有，巴基斯坦教育真的如此低嗎？佢同我講佢讀咗9年書。」雖發現男友「秘密」，但自己卻已有身孕，女事主苦惱應否結婚，坦言「我唔想結婚，怕到時我要離婚手尾長，但話晒佢係BB爸爸，所以都唔知幫唔幫佢拿身份證好」。

已懷有身孕的女事主苦惱應否與男友結婚。示意圖。（freestocks org／Unsplash）

不少網民看後提醒女事主，應仔細考慮能否接受婚後的3人生活，「不如諗下你自己想要嘅係乜嘢生活？唔好為咗BB而結婚」，又擔心事主或要獨力照顧家庭，「而家妳有咗，好好照顧自己先啦！」

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