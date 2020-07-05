推「騎海豚」活動吸客　開業6年9海豚死亡　韓國海洋樂園被批虐待

在讓民眾了解動物的同時，海洋樂園也應肩負保育的責任，但韓國巨濟市一間樂園推出的收費VIP活動，近年多次被批評虐待動物。園方允許民眾以20萬韓圜（約港幣1300港元）付費「騎海豚」，訓練員表演時更將海豚當作「滑浪板」踩在腳下並跳舞。據報樂園開業6年，在16隻海豚中已有9隻死亡，但園方則解釋表演屬訓練員與海豚之間的交流，當中不涉及虐待，將繼續相關活動。

巨濟市一間海洋樂園被指虐待海豚和白鯨，園方推出VIP「騎海豚」活動，訓練員表演時亦踩在動物身上跳舞，引起動保團體和部分民眾不滿。（網上圖片）

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韓國多個動物保護團體上周五（3日）在巨濟市政府門前召開記者會，要求當局禁止「巨濟海洋世界」繼續經營海豚和白鯨收費活動。動保團體指控樂園的訓練員在表演時踩着海豚，甚至在其身上跳舞；後來為了吸引更多遊客，更開放「騎海豚」活動，民眾只要支付20萬韓圜，即可與海豚和白鯨互動70分鐘。

動保團體批評樂園虐待海動物，並引述資料指園方在2014年開業時買入16隻海豚，但在6年間已有9隻死亡，單計去年便有2隻海豚因慢性腎衰竭去世。

縱使收費的VIP活動備受批評，涉事海洋樂園回應時表示，海豚表演和體驗活動的時間有限制，更是訓練員與海豚之間的交流，他們有獸醫專門照顧動物，強調過程不涉及虐待；園方已參考海外有關海豚的管理模式，現無意中止相關活動。