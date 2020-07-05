以色列推3D打印素牛扒　零膽固醇口感似足真肉　每小時可印20公斤

近年3D打印技術愈趨成熟，各個行業也研究如何應用以增加成本效益和可能性。以色列一間初創公司近日推出3D打印素食牛扒「Alt-Steak」，標榜參考真實牛肉的質感、味道及肌肉脂肪比例等資料，重現讓人以假亂真，並且對環境損害較少的植物肉。產品報稱零膽固醇，而且口感似足真肉，最快於下半年在當地的高級餐廳上市，明年有望推廣至歐洲的餐廳。

以色列一間初創公司近日推出3D打印素食牛扒「Alt-Steak」，標榜能可作為天然及可持續使用的植物性替代肉。（中新網影片截圖）

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主打植物肉食品的以色列初創科技公司Redefine Meat早前宣布，推出3D打印技術製作的素食牛扒「Alt-Steak」，該款創新的產品以大豆、豌豆蛋白、椰子脂肪、葵花籽油、天然色素及香料製成，標榜能作為天然及可持續使用的植物性替代肉。

公司團隊表示，近年流行素食，肉類替代品愈見受歡迎，團隊去年獲得600萬美元（約4600萬港元）的投資，與廚師、屠夫、食品技術人員和其他專家合作，繪製了傳統牛肉的數據，例如質地，多汁，肌肉脂肪分佈及口感等，利用工業級3D食品打印技術，使用多種成分進行「印刷」，製成像真度極高的植物肉。

團隊指，「Alt-Steak」除了「複製」牛肉的外觀及味道，所含有的營養也更豐富，它不但富蛋白質及較多纖維，脂肪含量亦較少，而且零膽固醇，比普通牛肉更加健康。同時，「Alt-Steak」製作過程對環境的影響也比牛肉減少了95%，使其更具可持續性。

團隊與廚師、屠夫、食品技術人員和其他專家合作，繪製了傳統牛肉的數據，利用工業級3D食品打印技術，製成像真度極高的植物肉。（Redefine Meat官網圖片）

Redefine Meat行政總裁Eshchar Ben-Shitrit表示，工業用的3D打印機每小時能「印刷」出20公斤素牛扒，正式投產後數量更可增加，因此「Alt-Steak」的製作成本將較一般牛肉低。

公司預計於下半年在以色列的高級餐廳進行市場測試，收集廚師、屠夫及食客等專業人士的意見，研究是否需要改良「Alt-Steak」，產品最快明年會推廣至歐洲的餐飲業。

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