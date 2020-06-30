印傭食牛雜麵驚悉有豬腸　食完急衝廁所嘔　仲有呢幾樣食物好高危

不同宗教有各自的規則或禁忌，當中不少與飲食有關。有網民昨日分享家中外傭不慎「破戒」的經歷，稱媽媽與本身為伊斯蘭教徒的印傭到粉麵店，姐姐食牛雜麵時「食剩晒啲腸」，沒料職員看到後一句無心說話，竟讓姐姐得知麵內有豬腸，令她急急衝到廁所嘔吐。

有本身為伊斯蘭教徒的外傭到粉麵店食牛雜麵，突被職員告知碗內含有豬腸，一時難以接受，急急衝到廁所嘔吐。（示意圖/資料圖片）

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「俾人打爛齋砵」可能是教徒最害怕的事，有網民昨日發文，稱媽媽與家中印傭外出用膳，為遷就伊斯蘭教徒姐姐不吃豬肉的習慣，更特意叫了牛雜麵給她。樓主指，姐姐最後「食剩晒啲腸」，侍應阿姐看到後便說：「唔食豬腸嘅話，下次走豬腸呀嘛！」

樓主指姐姐誤食含豬腸的牛雜麵後，回家「係咁祈禱」，不禁慨嘆：「點解牛雜會有豬？」（示意圖/資料圖片）

樓主形容，姐姐突被告知食過的粉麵竟有豬內臟成分，「即刻眼都突埋」，甫離開食店便衝到廁所嘔吐。樓主媽媽其後也再次向食店阿姐確認碗內的是豬腸而非牛腸，又指姐姐回家後「係咁祈禱」，看到她感自責也不禁慨嘆「點解牛雜會有豬？不知者不罪，香港走豬真係好難」，只能請姐姐食「佢最鍾意食嘅榴槤」作為安慰，幸好姐姐也沒有太介意，「好彩佢都無太唔開心，佢話嘔返晒出嚟啦」。

不過樓主愈想愈感不妥，直指牛雜麵有豬內臟是食店的問題，質疑店方違反商品說明條例，「如果我在場，應該會追問到底」。她說平日姐姐會查看食品標籤以防「破戒」，不過有時也會在不知情下中招，「其實真係好多嘢都有豬嘅成份，不過無標籤出嚟就當無咋」，故決定「下次叫牛腩俾佢食穩陣啲」。

帖文引來不少印傭僱主討論，紛紛指家中姐姐也有類似「破戒」經歷，為了尊重對方的信仰，只能盡量提醒及遷就，「呢個真係要小心處理，信仰好深入」、「所以我唔會亂買嘢畀姐姐食，廢事中伏」、「我有聽過有啲印姐話佢來香港打工，因工作關係都會食豬肉，佢話真主都唔會怪佢」。

另有僱主分享含有豬油但容易忽略的高危食物例子，直言有時發現姐姐誤食也不忍心告知，「同印印姐姐去飲茶記得唔好叫牛肉球，牛肉球係豬牛肉溝埋一齊搞成個球狀嘅」、「雲吞一定唔得，入面有肥豬肉的」、「大部分街買到嘅牛丸都有豬肉成份」、「酒樓有啲餸菜蒸出來想油立立靚啲都加豬油蒸㗎」。

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