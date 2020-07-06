生命鬥士｜13歲因骨癌截肢　馬國單腳美女成游泳健獎攻讀古典音樂

美麗不止於外表，更包括內在！被喻為「單腳美女」的馬來西亞女子楊意琳，小時候因患骨癌而要截去左腳。但她沒有放棄人生，除了擅長演奏數種樂器外，更是游泳健將，成為國家殘障游泳隊的成員之一。

馬來西亞女子楊意琳因患骨癌而失去左腿，但仍然活得精彩，經常露出燦爛笑容。（IG「dawn.nette」圖片）

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

被喻為單腳美女的楊意琳於10歲時候確診患骨癌，至12歲時病情惡化，甚至曾擴散至肺部，致出現肺積水。不過，當時她仍然堅持參加小六評估考試，並在醫生建議下，於考試後到新加坡求醫。楊媽媽當時十分緊張，因為醫生曾經告訴她，其女兒生存率只有25%，令她憂心得終日以淚洗面，但仍然堅持在女兒面前表現出正面想法。

經數次手術後，意琳需在腿內安裝鐵片，但鐵片在其13歲時斷裂，為免細菌感染危及性命，最終只能截去左腿。因手術費所費不菲，令意琳家的經濟狀況變得困難，可幸是其病情在手術後有好轉，但至今仍然要每年到新加坡覆診一次。

意琳在截肢後反而有重獲新生的感覺，因此前要長時間留院，但其後裝上義肢反而有機會外出，所以她沒有因失去左腿而覺得不開心。每次有人看到意琳的義肢時，都難免對她表示憐憫之情，但意琳卻覺得自己有自理能力，可以獨立生活，甚至會穿上短裙及短褲，完全不會介意別人的目光。

楊意琳現在已25歲，雖然少了一腿，但完全沒有阻礙她的人生，擅於游泳的她加入了馬來西亞國家殘疾游泳隊，她亦喜愛中西音樂，學過鋼琴、小提琴、琵琶、大提琴及古箏，可以說是動靜皆宜。她更獲得大學的獎學金，現就讀古典音樂系，當時她為了通過面試，即使小提琴只有3級的水平，仍然練習8級的歌曲，令手部神經受損，需要進行手術。楊意琳現時目標是繼續古典音樂之路，希望大學畢業之業可以申請到獎學金，到英美留學，攻讀碩士。

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

↓↓↓曾做車模遭300人拍照圍摸 大馬辣妹Lina Yu變電單車手剛強性感↓↓↓

+ 40 + 39 + 38