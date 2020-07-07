女友住得夠近、男友手指要靚！　網民熱議揀另一半莫名其妙條件

人揀我我揀人，無論單身還是蜜運中，總有些必備擇偶條件！有網民在連登討論區問巴絲打選擇另一半時有何「莫名其妙的條件」，並拋磚引玉指自己最關心居住距離，「太遠，見一見搭車都要成個鐘」，又稱有朋友選擇男友時會注意「手指同隻手一定要靚」。結果帖文成功引起網民熱議，紛紛講出千奇百趣的擇偶條件。

連登網民以「有冇人揀男女朋友會有d好莫名奇妙既條件」為題發文，邀請巴絲打分享有趣的擇偶要求。（《今生是第一次》劇照）

連登網民以「有冇人揀男女朋友會有d好莫名奇妙既條件」為題發文，邀請巴絲打分享有趣的擇偶要求，而他自己的要求則相當「大路」，只希望跟另一半住得較近，免得「見一見搭車都要成個鐘，慘過返工」。不過他指出，有朋友竟以對方手指「一定要靚」為首要選擇男友的條件，令他大惑不懈。

帖文一出即引來網民踴躍分享，大部分人都特別關注外表和一些奇怪行為 ↓↓↓

外表篇

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行為篇

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特別篇

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網民分享亦引起熱議，有人認為有些要求難以一眼看到，如腳趾不可以寬、睡覺不可有鼻鼾聲等，「都要相處到咁上下先會知」，因而有點不設實際。有網民則分享終極擇偶條件，「我咁樣衰，會鍾意我已經夠莫名其妙」，令討論區頓時傳來陣陣傷感。

同場加映：網民分享本地Long D距離 ↓↓↓

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