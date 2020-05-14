謝和弦聲稱遭前妻陷害？Keanna痛揭7年慘情史：你犯錯我原諒

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「鏡週刊」爆出台灣歌手謝和弦親筆紙條、錄音，指控前妻Keanna設計騙他錢，更表示這輩子最後悔的事是與Keanna結婚，而這段時間他躁鬱症發作，都是莉婭陪在他身邊，對此Keanna一早在IG發文回應。

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Keanna在IG上透露「這7年多來，我跟身邊那些”真正”關心你，但這次卻都被你被拒於門外的好友們，在每次你發作時都用心的拉你回來」，而每當發現謝和弦快要發病時，「我就不敢鬆懈，尤其每年好發季節，幾乎都在緊繃的狀態下看著你，勸回診，盯吃藥，你犯錯，我原諒，你後悔、我心疼，你闖禍，我擦屁股，你得罪人，我賣面子私下道歉」。

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對於謝和弦所說的陪伴，Keanna則回應「你現在那所謂的陪伴，只是三觀不正的人阿諛奉承利用精神狀態不好的你，一起花錢玩樂」，她根據自己的經驗指出「我很懂在發病的時候，不要一直給躁症患者想法或意見，讓他去誤解或放大！更何況是謊言。」

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另外對於週刊拿出的謝和弦親筆寫的紙條、錄音，Keanna也提出質疑，「最可惡的是你們這些身邊人，那口說無憑的錄音與紙條，週刊是怎麼拿到的，大家心知肚明，我只能說我這個人一向講求證據，也最喜歡保留證據，所以不要太過分惹我生氣」，最後她也嘆「抱歉這次我沒拉回來_多年好友們謝謝也辛苦了」。

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這7年多來，我跟身邊那些”真正”關心你，但這次卻都被你拒於門外的好友們，在每次你發作時都用心的拉你回來， . 你開始有一點不對勁，我就不敢鬆懈，尤其每年好發季節，幾乎都在緊繃的狀態下看著你，勸回診，盯吃藥，你犯錯，我原諒，你後悔、我心疼，你闖禍，我擦屁股，你得罪人，我賣面子私下道歉， . 除了工作，其他時間，我都在高壓的狀態下時時刻刻觀察注意著你，所以什麼是陪伴？ . . 你現在那所謂的陪伴，只是三觀不正的人阿諛奉承利用精神狀態不好的你，一起花錢玩樂。 .現在也還是。 . . #不想講太多 #我寫進書裡 #抱歉這次我沒拉回來_多年好友們謝謝也辛苦了

Keanna Taiyh 💜 KT（@keanna_taiyh）分享的貼文 於 張貼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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