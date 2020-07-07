Good Mask港產口罩減價　7.8網上預售Level 3獨立包裝優惠價$108

本港新冠肺炎疫情大逆轉，爆出多宗本地個案，市民絕不能鬆懈，需繼續常備口罩！港產口罩Good Mask將推出限時網上優惠，今日（8日）晚上9時起至19日晚上11時59分結束，以優惠價108元出售99獨立包裝30片裝三防口罩，規格達ASTM Level 3級別，而非獨立包裝50片裝口罩售價則為148元，即平均3元一個，包括成人、中童及幼童款式。

港產口罩Good Mask將推出限時網上優惠，8日晚上9時起，以優惠價108元出售99獨立包裝30片裝三防口罩。（Good Mask FB圖片）

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Good Mask今日在facebook專頁公布詳情，指由於一直選擇高質熔噴布製造，導致成本一直都維持在高水平，但經過團隊多方面努力下，已將成本暫時降低並提升質素。公司決定推出限時開賣優惠，於今晚9時至7月19日深晚前結束，客人可到灣仔門市取貨。

是次發售口罩包括成人、中童、幼童款式，5種顏色選擇，全部均達到ASTM Level 3標準，BFE、PFE及VFE均達到99%。獨立包裝30片由原價138元減至118元，加上e-coupon可再平10元即108元；非獨立包裝50片則減至158元，加上10元e-coupon即為148元。

按圖即睇3款口罩規格↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

Good Mask口罩發售詳情：

日期：7月8日下午9點- 7月19日23：59

地點：網店及門市（價錢不同）

網上售價：99獨立包裝30片$108/ 99非獨立包裝 50片$148 （使用e-coupon後價錢）

門市售價：99獨立包裝30片$128/ 99非獨立包裝 50片$168（使用e-coupon後價錢）

預計送貨日期：

成人 : 7月20日-8月12日出貨

中童 : 7月20日-8月12日出貨

幼童: 8月20日-9月30日出貨

客人可選擇郵遞或於灣仔門市取貨。（Good Mask FB圖片）

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