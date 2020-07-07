小鄧紫棋狂講性愛話題　爸爸批嫁唔出　蕾菈突立遺囑：對不起你們

有「小鄧紫棋」之稱的台灣網紅蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，拍片不避諱討論性愛話題，但父親其實不太諒解，當時甚至被叫回家開家庭會議，爸爸還很兇地罵：「他跟我說妳有沒有想過，妳拍這些影片以後有沒有男生還要娶妳做老婆？」

蕾菈：「媽媽沒辦法陪妳走到最後…」 點圖看立遺囑背後原因▼▼▼

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蕾菈表示她身體很健康，也沒有想不開要做傻事：「只是怕意外不知道什麼時候會來到，也順便能和我的家人說說話。」首先，她想先跟父母親道歉，自認從小到大都很叛逆的她泛淚地說：「24年以來我不斷地在傷害你們的心，真的對不起。」由於父母親本來就比較保守，所以她一直都很期待得到兩老的諒解，甚至至今仍尚未和爸爸和好，但她心裡其實很難過。

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儘管父母親有時候會打罵她，蕾菈並不會因此對家人發脾氣，因為她知道爸媽唯一的出發點就是為自己好，所以當網友罵她是否沒被教好時，她都覺得酸民錯了：「我爸媽把我教成一個很負責任的大人，我就算離婚了，但我對我的人生、女兒負責。」

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此外，如果真的提早離世的話，蕾菈也想跟女兒道歉：「媽媽沒辦法陪妳走到最後，遺憾的是媽媽總是忙著工作，為了未來給妳更好的生活，卻失去了陪伴妳的時間…妳是我這輩子遇到最幸運、最幸福的事情。」

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最後，蕾菈還想跟自己說聲對不起：「我知道我做了非常多決定讓妳陷在苦難、痛苦之中，如果沒有做出那些決定，或許人生會過得比較不一樣。」然而，她依然很慶幸當初做出某些決定，不但成為生命養分，日後做抉擇時也變得更加謹慎。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】