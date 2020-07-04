港媽入米線店拒摺起BB車　發難要求食客調位：你食嘢大晒呀？

港爸港媽推着BB車外出常常引起不便，特別到狹窄的餐廳用餐，更可能會跟其他食客起爭執。有網民投稿至facebook專頁，指自己近日到米線店用餐遇着無理港媽，對方不但拒絕摺起BB車，遇大聲夾惡要求他讓座，更爆出一句「點解唔讓個位畀我哋？你食嘢大晒呀？」令他非常無奈，決定用一招應對。

有網民認為米線店普遍狹窄，不適合推BB車進內。（示意圖，資料圖片）

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該網民投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」分享一次到米線店的經歷，當時他一個人隨意坐下，但因其他客人關係被店員要求調位3次。其後一對父母推BB車進內，並掛着很多購物袋，由於地方淺窄，店員要求他們收起BB車，但港媽卻立即拒絕，「如果摺起、拍埋嗰陣佢跌咗落地，係咪你哋負責先？」

店員聽罷唯有再次向樓主提出調位請求，但遭到拒絕，此時港媽即發難大罵，責怪樓主沒愛心，因此引起罵戰。最終樓主堅持不肯就範，任由港媽無癮離開。樓主直言「讓係人情，唔讓係道理，如果佢好禮貌少少可能我都會讓」，但第一句就責怪，「真係無品，戥個BB可憐」。

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帖文引起網上熱議，不少網民都認為港媽要求過份，而且要人幫忙調位亦應「好聲好氣」，「聽到都嬲食碗野要轉3次位」、「 原來香港真係有咁多家長鍾意話人冇愛心？」不過亦有人認為餐廳都有責任，如果地方不夠放BB車，就不應該安排入座。有經驗媽媽則指，推BB車加上戰利品多的話，根本不應該到小店或米線舖用餐，「人多又窄，仲要有滾水熱湯，好易整到」。

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