常吃廉價壽司竟被友嘲諷老公搵錢太少　台人妻爆seed漂亮KO

夫妻感情理應建立於愛情，如只用物質或經歷水平衡量另一半的能力，未免太膚淺了吧？台灣一名人妻昨晚發文大呻，稱一名女性友人突然傳訊息「開戰」，對方指看到她常常食廉價壽司，諷刺其丈夫沒錢帶她「去貴一點的吃」，又曬命指自己每日跟閨密「食好西」，直言老公賺百萬年薪讓她衣食無憂，甚至指沒錢的人才會認為有愛就夠。人妻聞言一秒暴怒，「爆seed」反擊對方，讓網民拍案叫好。

台灣一名人妻不時吃廉價壽司，沒想到竟因此被友人揶揄。（示意圖/資料圖片）

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該名女友人諷刺人妻丈夫賺錢不多，又曬命指自己丈夫年薪百萬，令她可每日跟閨蜜「食好西」。（《恭喜八婆》劇照）

該名台灣人妻昨晚於facebook群組「爆怨公社」發文，抱怨1位以往因工作關係認識的女性友人無故「開戰」，傳訊息指她常吃廉價壽司，反映丈夫賺錢能力較弱，挑釁稱：「只有年薪幾十萬（台幣）的另一半才會帶妳們去吃的吧？」女友人又曬命，表示「我都不吃那種廉價的」，又叫人妻要求丈夫「帶你去貴一點的吃」，充滿單打味道：

女友人曬命對話全記錄 ↓↓↓

人妻聞言感到莫名其妙，對於丈夫無故被取笑更是大怒，隨即「爆seed」反擊，直言「雖然吃廉價壽司，但我老公都在，睡覺也不是一個人」，反問對方：「你應該很空虛寂寞吧？」人妻的回應獲得網民讚好，然而女友人仍未心息，當晚再回覆冷嘲熱諷，指沒錢的人「只是羨慕，才會說有老公陪伴就好」，令她氣得沒再回覆。

人妻爆seed反擊 ↓↓↓

帖文引來網民熱議，不少人批評女友人滿身銅臭，「可憐的女人，窮得只剩下錢」、「一個見不得人家有老公陪的怨婦」、「我看到她內心滿滿的空虛自卑跟寂寞跟嫉妒」。

亦有人認為樓主與友人價值觀不同，以往盡來少來往便可，毋須太介懷，「也不能說她錯，就價值觀不一樣而已。每個人幸福的點不一樣，只是她的觀念跟大部分人不一樣，可是她管別人也管太多了吧」、「不用管她的想法，快封鎖她，這絕不是好友」。

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