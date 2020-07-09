唐氏綜合症女孩夢想「我要做Model」　成功登時尚雜誌《Vogue》

唐氏綜合症兒童也有夢想，但礙於外觀較顯眼，一般來說似乎與模特兒這個職業「大纜都扯唔埋」，但首位唐氏綜合症患者以模特兒身份登上知名時尚雜誌《Vogue》，可能會令同路人深感興奮。英國倫敦18女孩戈德斯坦（Ellie Goldstein）被Gucci Beauty相中，擔任品牌睫毛膏模特兒，她和媽媽都沒想到能獲得大品牌青睞。戈德斯坦常在社交媒體分享照片，被不少網民大讚漂亮，她望社會多給唐氏綜合症患者機會，又希望自己能成為榜樣。

Ellie Goldstein擔任Gucci Beauty睫毛膏模特兒，登上時尚雜誌《Vogue》。（「gucci」IG圖片）

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戈德斯坦說媽媽在家中放着一些荷里活明星的書，她自小已視瑪莉蓮夢露為偶像，因天生臉色較蒼白，所以很喜歡化妝，可以令自我感覺更好。她記得最早的記憶是小時候姐姐替自己化妝，令她相當回味。

2017年，戈德斯坦只有15歲的時候，媽媽收到模特兒公司「Zebedee Management」的訊息，Zebedee是希望提高少數群體在媒體曝光的模特兒公司，例如學習障礙者、殘障者或是非二元性別人士，對方認為戈德斯坦符合要求，而在朋友的鼓勵下，她從此踏上模特兒生涯。

Ellie Goldstein經常在網上分享當模特兒時拍照的相片。（「elliejg16_zebedeemodel」IG圖片）

戈德斯坦今年被Gucci Beauty選中擔任睫毛膏模特兒，與Vogue Italia合作拍攝，她的媽媽坦言難以相信女兒會被這麼大的品牌挑中，「她從小就想成為大明星」。戈德斯坦面露微笑展示自己的眼部化妝，這張照片被分享到品牌IG，已有近83萬個讚好。

戈德斯坦認為唐氏綜合症沒有為她帶來甚麼不良經歷，唯一令她記在心頭的，是別人來簽約時多數會和她媽媽交談，後來才發現可以直接和她說話，而她一樣可以與普通人交流，「可能只是學東西慢一點」。她希望以自身經歷，提醒人們應該給予唐氏綜合症患者更多機會。

對於自己被選中，戈德斯坦深感驕傲，「我喜歡成為榜樣，只要遵循自己的夢想，就可實現任何目標」，也寄語大家要「做自己，別擔心別人對你的看法」。她的媽媽也認為，大眾已經準備好接受多元化的模特兒，不排斥任何群體。然而，《BBC》訪問了設立在巴黎的模特兒公司，他們指未收到有客戶需要有學習障礙的模特兒。雖然大家的看法不一，但戈德斯坦仍期望自己的下一個舞台，甚至是想在所有的雜誌出現。