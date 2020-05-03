可愛鄰家女孩風台灣模特兒優寶　E Cup迫爆加嘟嘴網民大叫戀愛了

台灣是不少香港人響往的地方，台妹更是不少港男的理想對象！外拍模特兒優寶（Vanessa，cawaiiun）出名外表可愛及有鄰家女孩感覺，再加上傲人的E奶身材，成為不少網民心目中的理想女友！

外拍模特兒優寶（Vanessa，cawaiiun）出名外表可愛及有鄰家女孩感覺。（IG「cawaiiun」圖片）

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優寶來自台灣台南，性格與出生地一樣給人陽光感覺。身高1.7米的她常以短髮示人，加上可愛的樣子及表情，本身已令人一看便融化，當她做起她最喜歡的嘟嘴表情時，更是讓人忍不住大叫戀愛了！

優寶身材高挑得來又有E Cup上圍，所以換上性感打扮時亦十分誘人，令人想入非非。優寶曾經上過節目《國光幫幫忙》，亦推出過自己的寫真集，現時在IG上有多達28.4萬名粉絲，人氣絕不可睇少！

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平交道前驚見超索比堅尼正妹 網民求IG 真人原來是E Cup高材生！（IG「amberna_official」圖片／香港01製圖）

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台灣巨乳美女工程師IG大派福利照 Deep V打機曬深長事業線超誘人 （IG「stilleecho」圖片／香港01製圖）

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