九州水災 | 洪水衝入屋　熊本老翁抓木柱4小時　鄰居打氣：頂住

日本九州暴雨持續，導致河水泛濫成災及山泥傾瀉，官方報告指，災情已造成至少56人罹難、2人心肺停止、12人失蹤。一名住在重災區熊本縣的71歲老翁更經歷了生死一刻，當時老翁疏散時被洪水圍困，水深及頸，他只能苦苦捉緊屋子外的木柱並大聲呼救，幸獲一名鄰居回應他，不斷鼓勵他堅持下去，4小時多後老翁終獲救脫險。

71歲老翁當時遇上洪水，水深至頸部，他只能苦苦捉緊木柱，幸獲鄰居打氣，苦撐4小時後終獲救脫險。（NHK片段截圖）

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該71歲的菊池先生在熊本縣一河邊居住，但近日暴雨突襲九州，日前（4日）早上8時許他起來後發現客廳被浸，屋外四周已被河水覆蓋。菊池先生心感不妙，於是決定疏散，但河水一下子已浸到腰間，結果他被卡住走不了。菊池先生立即捉緊家門外的木柱，左手握着手機，右手捉住木柱。

菊池先生表示當時非常恐懼。（NHK片段截圖）

水位急速上升到超過2米，他表示當時非常恐懼，「水很快就到了，而且很冷，我的身體不斷發抖，覺得自己準備死了」。菊池先生不斷大聲呼救，竟引來附近一個50多歲的鄰居回應，鄰居不斷鼓勵菊池先生堅持下去，「很快有救援了」。

菊池先生心感不妙，於是決定疏散，但河水一下子已浸到腰間，結果他被卡住走不了。菊池先生即捉緊家門外的木柱，左手握住手機，右手一直捉住木柱。（NHK片段截圖）

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結果菊池先生浸在水中近4小時，在最後一刻被救援隊的船拯救出來。他坦言非常感謝那個一直在鼓勵自己的恩人，「感謝對方幾個小時的鼓勵，讓我有繼續生存的意志。我為自己獲得真正的救贖而感恩。我失去了一切，但我想以一種新的感覺生活」。

（綜合）