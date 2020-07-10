日本第一牛郎Roland疫情下頂唔順　關閉旗下牛郎店：我絕不會放棄

日本第一牛郎Roland擁有「夜王」名號，在新冠肺炎在日本擴散之初，曾豪言「冠狀病毒才要怕我」，惟他昨日在IG及自己的YouTube頻道「THE ROLAND SHOW」宣布，他在東京歌舞伎町持有的牛郎店「THE CLUB」要關店，原因是太難在保障員工安全之餘又滿足到客人。不過他也盡顯良心顧主一面，會安排牛郎們轉到他的其他相關公司工作，等到將來疫情緩和時東山再起，「我絕不會放棄」。

日本第一牛郎Roland在自己開設的「THE CLUB」內宣布關店決定。（「THE ROLAND SHOW【公式】」YouTube影片截圖）

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現年27歲的Roland是日本神枱級牛郎，年薪據報高達3億日圓（約2200萬港元），上過不同節目大談成功之道，金句連連也深得網民喜愛。昨日（9日），他在YouTube頻道上載影片，交代關店決定，他甫坐下就宣布，「今天我要關掉THE CLUB了」，理由是新冠肺炎的疫情嚴重，日前東京又有逾200人中招，確診個案主要集中在新宿歌舞伎町的「夜店群組」。

由於許多新聞報道都形容歌舞伎町是傳染病毒的黑點，即使店內已加設了透明板，人人戴口罩，但他認為現時要保護員工安全又要讓客人滿足是很難的事。Roland指自己很不願意把店關掉，「我想了好幾天，我覺得這是最好的判斷」，他坦言「非常沮喪，也對不起你們」。

Roland稱會保障各員工生計，認為此時當男公關實在太危險，承諾會安排他們到自己的其他相關公司繼續上班，明白員工是想當公關才入職，不會阻止員工繼續當公關，因為事出突然，員工可以考慮後再把決定告之店長。

他又透露原本正準備開第二家店，雖然疫情搞到生意難做，仍會繼續付租金留住舖位，他知道很多員工是想追隨自己步伐才當男公關，疫情穩定後會重新開張，讓員工回歸本業。聽完消息的牛郎們神情哀傷，即使Roland已離開也久久未有離座。

Roland常分享生活美照。（「roland_0fficial」IG圖片）

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Roland曾於4月份來港旅遊，當時豪住尖沙嘴五星級酒店Rosewood的超豪海景套房，一晚房價索價2.88萬港元，更拍下房內照片分享一時引起熱話。他出名是金句王，最為人熟悉的是稱世上的男人和女人都只分兩種，「世上只有兩種男人，我和我以外的」，而女人的種類，就分成「喜歡我的女人，以及接下來會喜歡我的女人」。

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