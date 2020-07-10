九州水災｜日本奈良小店發起$7炸薯餅義賣　收益全捐賑災

日本九州暴雨持續，氣象廳官方亦正式把今次水災定名為「令和2年7月豪雨」，日本放送協會7月9日報道，水災導致62人死亡、1人無生命跡象和17人失蹤。不同地區籌集救援金賑災，位於大阪奈良一間炸物小店，宣佈一連3天義賣薯餅，收益全數捐贈九州災民，發揮國民互助精神。

位於大阪奈良的炸物小店「まるかつ」（marukatsu）最近於Twitter宣布，於本月9日至11日為九州水災舉行義賣活動，希望出一分力幫助賑災。（Twitter圖片）

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大阪奈良的炸物小店「まるかつ」（marukatsu）最近於Twitter宣布，因應九州水災，希望盡一分力幫忙，故由9日至11日舉行義賣，客人可以100日圓（約7港元）購買1份炸紫薯餅或其他炸物小吃，所有收益將撥捐九州南部的雨災救濟金。

店長指該店部份客人來自九州，加上亦有光顧當地的食材批發商，今次義賣算是報恩的方式。他又指即使不是如此，亦希望盡一分力幫助有需要的人。

小店以100日圓出售炸紫薯餅或其他炸物小吃，籌得款項將全數撥捐九州南部的雨災救濟金。（Twitter圖片）

大批網民力讚小店非常有心，指九州民眾正面臨前所未有的災後影響，「這個方法很好」、「支持你們」、「你們很有心，謝謝」、「這個時候應互相幫忙呢」。

（Twitter）

小店以100日圓出售炸紫薯餅或其他炸物小吃，籌得款項將全數撥捐九州南部的雨災救濟金。（Twitter圖片）

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