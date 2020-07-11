新娘婚禮邀「多年床伴」坐第一排觀禮媽媽傻眼　親友牧師爭相合照

結婚是人生大事，新人們都希望婚禮完美不留遺憾，日本一名新娘在婚禮當天，除了邀請親朋好友外，就連「多年床伴」也現身參加，一同見證幸福時刻，讓媽媽看了超傻眼，不過女兒是主角，所以她並未阻止。

Twitter用戶「mammothjiro」貼出照片寫道，自己很喜歡「角落生物」的蜥蜴玩偶，平時在家都抱著它不放，對她來說這隻玩偶就像家人般重要，所以把它安排在親戚觀禮的座位上。雖然媽媽嘴上唸說「這是怎麼回事」，但女兒的大喜之日便順從她的意思，有趣畫面也引來外國牧師跟親友搶著合影。

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照片在網上曝光，吸引3.9萬人按讚留言，「特別的婚禮，以後我也要邀請玩偶參加」、「妳還把它放在角落，真的是角落生物」、「神父表示：我到底看了什麼」、「最可愛的床伴」、「我喜歡這場婚禮」、「即使長大也珍惜自己喜歡的東西，太好了」。

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