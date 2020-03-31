【繪本推介】必睇4本角落生物入門書　繪本圖鑑名言慰藉心靈

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港學校無限期停課，小朋友多了很多時間在家，是閱讀的好時候。今次介紹近年深受大人小朋友歡迎的「角落生物」圖書，作者橫溝由里於2012年開始，計劃以日本人「喜歡角落」的特性為主題發展出角色，採用原型是學生時代上課時在筆記本一角畫上的塗鴉，創造出多個可愛角色，推出後持續爆紅。今次我們分別挑選了繪本、圖鑑、名言及遊戲書，適合喜歡「角落生物」的大小朋友閱讀及收藏。 攝影：許珞珩 書藉提供：誠品書店

《角落小夥伴大圖鑑》

-角落小夥伴檢定官方指定用書(角落生物)

作者： 主婦與生活社 譯者： 高雅溎 版社：布克文化

故事內容及簡介：網羅所有角落誕生後的26個主題圖集，包括泡湯系列、海軍風系列、扮演貓咪系列、壽司系列、野餐系列等等。除了歷代設計主題，還有每個角色的祕密檔案貓咪的害羞度、白熊的睡眠欲、所有角色的身高體重…還特別公開57題角落小夥伴檢定的模擬考題遊戲。

《角落生物的生活》

這裡讓人好安心(角落小夥伴)：這裡讓人好安心

作者： 橫溝由里 譯者： 高雅溎 出版社：布克文化

故事內容及簡介：這是角落生物的第一本角色繪本，介紹「角落生物」一群總是偷偷躲在角落裡的好朋友的總稱。由於常常疊在一起，是因為角落只有一個，有時候以疊羅漢的方式，讓每個生物都能享受舒適的角落！有時候還會排隊共享角落一處，要讓自己有安全感，但又不知道其他生物會「用」多久，索性疊在一起相互取暖，角落生物的可愛逗趣生活從此展開。歡迎找一面牆角，一起加入角落的生活！

《角落小夥伴的生活》：一直這樣就好(角落生物)

作者： 橫溝由里 譯者： 高雅溎 出版社：布克文化

故事內容及簡介：是角落生物的第三本角色繪本，這次以春夏秋冬為主題，描繪角落小夥伴的日常生活。「請把我放在心靈的角落。」因為角落總讓人有安全感，所以小夥伴們會疊在一起共享角落(偶爾爭奪)。如此愉快的生活，希望能永遠「這樣不變」，也自己期盼能成為大家永遠「這樣不變」的其中之一。一直這樣就好，角落小夥伴的每一天。

角落讓人好安心。一起窺探角落小夥伴們的春夏秋冬生活吧！春天的角落生活，比起賞花更在意的是…夏天的角落生活，試膽大會竟然相遇的是…秋天的角落生活，一起去咖啡廳想試試的是…冬天的角落生活，溫泉之旅看見的是…下一個春天的角落生活，一直這樣就好了…最後還有角落小夥伴們全員集合，在房間的角落，偷偷開演了角落劇場，重新演繹了「角落style」的童話故事。

《角落小夥伴的生活》一直這樣就好(角落生物)

作者： 橫溝由里 譯者： 高雅溎 出版社：布克文化

故事內容及簡介：因為角落總讓人有安全感，所以小夥伴們會疊在一起共享角落，歡迎找一面牆角，一起加入角落生活！「今天有點兒累呢……」這個時候，看看這本書吧！一本集結溫暖話語，讓人鬆一口氣的名言集，讓可愛的角落小夥伴們，陪你一起閱讀五位名人療癒人心的名言。