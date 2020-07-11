台惡漢求試吃被拒　執芒果狂掟78歲水果伯伯　身上果渣惹網民狂怒

惡客行為不講理由，試食被拒後竟發惡傷人！有台灣網民發文表示，日前見到1名年邁的賣水果伯伯全身是芒果渣，一問下原來是有惡客要求試吃不果，竟執起芒果砸向伯伯，再強搶芒果後逃去。伯伯被打被偷後不願報警，又指老伴因車禍不能走動，他只好出來賣芒果賺錢。樓主當場買下伯伯所有水果，希望他快回家休息。當地警方事後主動調查，指惡男涉嫌恐嚇、竊盜等罪，會繼續跟進。

伯伯被惡漢掟到全身都是芒果殘渣。（fb「爆料公社」圖片）

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樓主在fb發帖稱「我真的太生氣了」，分享日前經過台南善化1家超市時，見到賣水果的伯伯全身是芒果殘渣坐在一旁，一問下原來他被討試吃的惡客拿芒果砸到全身都是果渣，對方更拿走1個芒果後逃去。樓主不忍伯伯一把年紀還被惡男欺負，想幫他報警，但伯伯只是說「沒關係」，不願追究。

伯伯又告訴樓主，老伴因車禍不能動，所以他出來賣水果賺錢，樓主聽完後要買下所有水果，「但爺爺人很好，一直要退錢給我，錢真的不重要，重要的是希望不要再有人欺負你了，真的太不忍心一個老人家被欺負，我真的真的很生氣！壞人會有壞報的！」。樓主還發現伯伯的褲和鞋子都破了，呼籲網民如經過台南善化可以去光顧一下。

事件在網上曝光後，當地警方亦出動調查，指遇襲的78歲伯伯姓胡，昨日（10日）下午去到永樂黃昏市場擺地攤賣芒果，1名男子踩單車經過要求伯伯讓他試吃1個，伯伯表示：「今天都沒做到生意，還請你吃？」詎料對方氣得拿起芒果朝伯伯頭上砸，又趁亂偷走1個芒果後逃去。警方續稱，伯伯表示不希望提告，而事件屬推銷芒果引起的糾紛，但因涉及恐嚇、竊盜等公訴罪，兼已鎖定了疑犯身份，警方會跟進並釐清案情。

網民大鬧惡客「真是人渣」，揚言要肉搜人渣，又說要組團去光顧伯伯，將其販賣的水果「報仇性下架」，讓伯伯回家陪妻。帖文甚至引出目擊者回應，形容涉案男子儼如警局常客，他當時見到伯伯一身芒果渣時亦後有出手阻止，甚至警告惡男會報警，但對方毫不在意，「我本來只是個冷漠的旁觀者，直到這個人渣拿起芒果往阿伯的頭砸下去，我才出來嚇阻。然後？又能怎樣呢？報警他也不怕，還繼續糾纏阿伯，後來阿伯就馬上離開」。