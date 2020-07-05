坐輪椅者擬乘的士去覆診　多次被拒載　司機斥：太多害群之馬

輪椅人士出入不便，但想乘搭的士亦不容易。有網民在facebook的士群組內投訴，稱其乘坐輪椅的家人打算乘的士到醫院覆診，但被多名司機拒載，令他感到十分不滿。有不少司機就留言指，如果看到乘坐輪椅的客人，一定會上前接載，大嘆行內的害群之馬影響市民對業界的印象。

有網民在facebook群組上投訴，指家人乘坐輪椅時多次被的士拒載。（資料圖片）

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網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上分享經歷，第一句就問：「其實各位的士大哥係唔係唔接輪椅客？」他指乘坐輪椅的家人擬截乘的士，打算到寶琳醫院覆診，但被多名司機拒載，質問：「我屋企人又冇做咩嘢，你班的士司機憑咩嘢咁樣揀客？有客又唔載，冇客又話冇客，咁你地究竟想點？」

網民們熱烈回應帖文，有人認為拒載輪椅客的行為是個別司機的問題。（資料圖片）

事件引來網民熱烈回應，有司機指如果自己看到輪椅客人，一定會上前接載，更說「好人多過衰人」，但亦有人指行內太多害群之馬：

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（香港01製圖）

↓↓↓的士車尾箱塞雙門雪櫃 突出一大截靠橡筋固定 網民：跌出嚟點算↓↓↓

有網民日前目擊有的士司機及乘客合作將一個雙門雪櫃放到車尾箱，引來不少駕駛者熱議。（片段截圖）

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