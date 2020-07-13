九州水災｜岐阜縣千年神木瑞浪不敵洪水　沖致倒塌惹網民高呼心痛

日本九州早前暴雨成災，雨勢至今雖稍為減弱，但已帶來廣泛破壞。另一邊廂本州岐阜縣一神社本來有棵過千年歷史的大樹，但因為暴雨令泥土變得鬆散，最終導致大樹倒塌，更壓倒多間住宅與電線桿，無人受傷。大批網民坦言可惜又心痛，指一場無情的暴雨為日本再帶來無法避免的傷痛。

岐阜縣一神社本來有棵過千年歷史的大樹，但因為暴雨令泥土變得鬆散，最終導致大樹倒塌，更壓倒多間住宅與電線桿，無人受傷。（CBS片段截圖）

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位於岐阜縣瑞浪市神明神社內的神木「瑞浪」，前晚（11日）於暴雨中被連根拔起，倒塌在地上，據了解，「瑞浪」屬杉木，樹齡接近1300歲，其高度去到40米，約14層樓；直徑更有10米，絕對是巨人級樹木。而當地政府更視「瑞浪」為縣指定紀念物。

今次倒塌事件壓倒多間住宅與電線桿，幸好無人受傷，工作人員昨早（12日）進行清理，及展開復原工作。

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一眾網民亦大呼惋惜，「老人倒下了」、「辛苦他一直以來的守護」、「很可惜呢」。瑞浪市教育委員會指出，神木是當地方的象徵，神社代表吉野伸行對事年感到抱歉，感嘆讓當地人感到驕傲的神木終倒下了。

（NHK、CBS）