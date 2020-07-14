動物之森｜三哥特色主題島登場　花園、餐廳都有譚仔姐姐周圍走

任天堂大作《動物之森》出名自由度高，玩家可任意設計自己的島嶼，而最近譚仔三哥亦加入熱潮，與插畫家DDED合作設計充滿三哥特色的島嶼，除了花園，連屋內都佈置得如譚仔三哥餐廳一樣，非常有心思。

譚仔三哥亦加入熱潮，與插畫家DDED合作設計充滿三哥特色的島嶼，不只花園、更把屋內佈置得如譚仔三哥餐廳一樣，非常有心思。（譚仔三哥米線@fb專頁圖片）

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譚仔三哥米線昨（12日）於facebook專頁宣佈已加入《動物之森》，並於13日開放予粉絲參觀「譚仔三哥特辣都食島」，宣傳片更見島嶼設計得相當有心思，而且包括不同區域，例如「三哥花園」、「三哥瀑布」、「香麻辛辣大道」等等，而且全部都是紅色為主，更有「三哥」等字眼。

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島內的「酸辣撈屋台」和「三哥大街」佈置上亦相當仔細，除了有餐牌，更有自家設計的米線碗，甚至是土匪雞翼的圖案，就連角色亦穿上三哥姐姐的紅色制服，非常爆笑。香港插畫師DDED更於自己的島上加入三哥分店，與三哥官方合作與參加者大玩遊戲。

不少網民大讚譚仔三哥官方非常有創意，「笑死我」、「好想嚟參觀」、「如果現實有個譚仔島都唔錯」。

（譚仔三哥米線@fb專頁）