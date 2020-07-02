盤點10大台灣最索健身網紅　睇靚相兼學獨門消脂減肥法一舉兩得

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，許多人不出門待在家，每天吃零食、追劇、打電動，身體不知不覺就寬了一圈，就算疫情趨緩，恐怕也不敢出門見人了！不過就算不上健身房，還是有很多方法可以維持體態，追蹤有健身的美女網紅就是其中一個方法！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，IG追蹤人數高、網友熱議的健身型美女網紅，大家還不快點追起來運動去！（點圖看調查結果及介紹）↓↓↓

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月28日至2020年04月26日，共二年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『健身網美』相關文本進行分析，並結合網友討論聲量與IG追蹤人數，以各佔百分之五十的比例做出排名。作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

防疫在家必須追起來的IG健身網美（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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