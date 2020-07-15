【日本九州水災】熊本百年鰻魚老店被淹　「秘傳醬汁」遭沖走

日本九州暴雨持續，截至7月12日已造成最少68人死亡，12人失蹤；在重災區熊本縣人吉市，創業逾112年的老字號鰻魚店「上村鰻魚店」近日被泥水淹至二樓，店內從祖父起代代相傳的「秘傳醬汁」亦遭沖走。

「上村鰻魚店」的店主是70歲的由紀穗及他的妻子上村惠子。7月4日上午，上村惠子與4名員工查看店鋪情況，抵達時，水深已到膝蓋下方的位置，她大叫「把門關上」，然而洪水衝破店門，僅數分鐘泥水已淹沒二樓地板，上村惠子和員工慌忙跑上三樓躲避。

200鰻魚剩下3條

當日下午約3時，水勢開始退卻，上村惠子回到一樓發現裝有「秘傳醬汁」的鍋子底部朝天翻倒地上，內裡醬汁已隨泥水流走，同時，存放在水槽約200條鰻魚大部份死了或「逃走」了，剩下的只有3條。

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「我哭不出來只能苦笑」

「上村鰻魚店」是由紀穗的祖父在1908年創立，由紀穗與上村惠子是第3代店主，店內的「秘傳醬汁」是代代相傳的鎮店之寶，夫婦二人將產自鹿兒島或宮崎的鰻魚用炭火烤製，最後塗上醬汁，味道非常鮮美，經常吸引不少當地人及遊客排隊光顧。

由紀穗受訪時表示，每朝7時都會準時回店上貨，處理約200條鰻魚，中午與妻子一起吃惠子親手做的便當，數十年如一日，「（店舖）都被泥水泡過了，（醬汁）全沒了，我哭不出來，只能苦笑。（但）現在不向前看不行，因為也有正等待我們的人，希望能想辦法早日重新開店。」上村惠子稱，望着一片狼藉的廚房，感到非常惋惜，她概嘆：「影子都見不著了！」

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