【新冠肺炎】男子小巴除口罩食麵包　網民批：同唔戴罩有咩分別

新冠肺炎疫情反彈，社區大爆發，政府規定任何人乘搭公共交通工具必須戴口罩，「戴罩令」實施第一天，市民格外關注身邊有無人違法。有網民今日（15日）在網上發帖，指坐小巴時目擊前面的乘客吃麵包，口罩時戴時脫，不少網民都直指這樣在車上飲食的行為自私，樓主也不滿司機未有出聲阻止。

在小巴內男子拿着麵包，他被拍攝時戴上口罩，不過裝麵包的膠袋被打開，手中麵包已吃了一半。 （香港口罩的市場價格報料區fb圖片）

該名網民在facebook群組貼出相片，可見在小巴內一名男子拿着麵包，雖然他被拍攝時戴上口罩，不過裝麵包的膠袋被打開，手中麵包已吃了一半。

樓主稱相中男乘客是該小巴路線的常客，常常不戴口罩和在車上吃早餐，「之前一向唔帶（戴）罩」，至今日強制戴口罩的法例實施後才戴上口罩，卻「帶（戴）一半一路坐車食包，司機冇出聲！」，直至小巴行到明愛醫院附近，男子吃完才重新戴上口罩。

不少網民看過照片後都指現在非常時期，仍不好好戴上口罩和注意衛生是非常自私的行為，「咁樣有戴同無戴有咩分別」、「好自私」、「本來公共交通工具都唔應該食嘢」。亦有網民指樓主不需要等車長開聲阻止，應該直接斥責他。

政府日前收緊防疫措施，任何人乘搭公共交通必須戴口罩，否則可被拒絕登車，違例最高可被罰款港幣5000元。

同場加映：遺體修復師教金句mean爆拒戴罩人士

+ 6 + 5 + 4

易藏病毒陰濕位