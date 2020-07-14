「納雜」港產口罩7.14開賣　大埔人限定　$100/50個達Level 2規格

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，政府公布收緊防疫措施，包括所有乘搭交通工具的乘客必須佩戴口罩。有專為大埔區而設的網上雜物店「納雜」，提供區內港產口罩優惠，於今日（14日）中午12時起預訂，售100元一盒50個，規格達ASTM Level 2，BFE、VFE及PFE達99%，不過口罩預訂為大埔人限定，每個大埔地址限購3盒。

網上雜物店「納雜」為大埔人提供港產口罩優惠，於今日（14日）中午12時起預訂，售100元一盒50個。（納雜FB圖片）

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「納雜」在facebook專頁公布消息，指因疫情愈見嚴峻，每日確診人數不斷上升，相信很快再次出現撲口罩情況，所以特意找來香港廠家合作推出「納雜版口罩」，並於中午12時起預訂。有意購買人士需提供大埔區地址，商店只提供送貨上門服務，運費全免。另外，是次預訂可以50元加購多一盒口罩送予區內有需要人士，如獨居老人、清潔工及露宿者等，納雜將補貼另一半費用，並找來大埔區議員派發。

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納雜口罩詳情及規格：

時間：14/7中午12時

地點：納雜網站

價錢：HK$100 /盒

每盒5包，每包10個裝

規格：EN14683 type IIR

ASTM Level 2

BFE VFE PFE > 99%

香港製造

出貨日期：7月31日、8月1日或8月2日12:00至18:00

有口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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