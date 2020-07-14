自私阿伯無罩搭九巴咳嗽　乘客恐播毒　車長好心送口罩仍拒戴

新冠肺炎出現第三波疫情，政府昨日（13日）宣布一系列抗疫措施，當中包括所有交通工具乘客都必須要戴口罩。疫情至今，不時都有乘客在交通工具上拒絕戴口罩而引起爭執，昨日有網民在facebook群組分享，指乘搭過海巴士102號線期間，一名沒有戴口罩的阿伯上車後咳嗽，即使車長停車好啱相勸兼送口罩，阿伯懶理繼續坐車。 九巴事後在專頁上指出，疫情愈來愈嚴重，車長已經盡力保障乘客的健康，希望乘客都可以好好保護自己，搭巴士戴好口罩，提醒乘客必須戴口罩的抗疫措施將於周三（15日）零時起實施。

有網民表示，近日一部102巴士上面有一名阿伯不戴口罩乘車，即使車長好言相勸亦未能成功說服他。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」）

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facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」昨日（12日）有網民分享，指他乘坐102號巴士時，一名沒有戴口罩的老伯於鰂魚涌上車後坐在他身旁，並咳了一聲，嚇得乘客立即走避至其他座位。

樓主見狀通知車長，車長停車落力勸說老伯戴口罩，並指現時疫情嚴重，希望可以保護大家及老伯，然後禮貌地向對方提供口罩，不過老伯無動於衷，「一臉不屑大模斯樣蹺腳擺出勝利姿態繼續坐車」。樓主希望，如果有認識該名長者的人看到帖文，「勸下佢，做人唔好咁自私」。

九巴亦在專頁上表示，提醒乘客乘車的時候應該戴上口罩。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

九巴亦在其專頁上回應事件，直指「重要嘅事要講三次！戴口罩！戴口罩！戴口罩！」，帖文指在車上遇到不願意戴口罩的人令車長及乘客都很無奈，同時表揚車長的做法，「係100分」。九巴強調，「車長盡100分努力去保護大家安全嘅同時，大家都要自己好好保護自己」，而且由星期三起所有乘客都一定要戴口罩坐巴士，希望大家一起齊心抗疫。

網民們都認為，事件中阿伯太自私，「都唔知咩心態」、「冇公德心」、「畀埋佢都唔戴係咩心態？」，甚至有人覺得巴士在事後應該要安排消毒。

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