無品客上落巴士扮戴口罩瞞車長　坐低即除　孕婦：你中全車都會中

新冠肺炎疫情突然反彈，確診個案數目急增，政府公布一系列新規例，包括強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違例者可罰款5000元。「口罩令」今日（15日）生效，然而有網民發文大呻，有無品乘客早於法例實施前已想到方法避開，僅於上落車時「戴一戴」口罩讓車長看到，走到座位時卻即時除下，或是「戴口不戴鼻」，直指相關做法成為「漏洞」，危害其他乘客安全。

政府公布新規例，強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，然而有市民卻用方法逃避，危害其他乘客安全。圖為示意圖，非涉事人。（資料圖片）

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有女網民昨於facebook群組「大埔 Tai Po」發文，指一名男乘客每天早上8時15分，都會乘搭72號由太和前往長沙灣的九巴班次，於深水埗附近落車，不過他一直沒有戴口罩的習慣，樓主透露自己正懷有身孕，故每次見到對方都會避之則吉，「我有咗bb都會坐到九丈遠！怕咗佢，又費事同佢嘈！但見其他人又唔出聲」。

樓主指昨日（14日）男乘客上車時更出蠱惑扮戴口罩，「上車扮嘢戴一戴，過咗個司機去到個位又除返」，落車時為了瞞過司機再次「做下樣戴一戴」，令她非常不滿：「咁有用咩？你中招全車都有機會中㗎！病毒四圍走多得你呢啲人！口罩唔係裝飾品好無？」

不少市民乘搭交通工具時都會戴口罩保護自己，近日疫情反彈，有網民直言如看到有人不戴口罩就要舉報。圖為示意圖。（資料圖片）

網民看過帖文深有同感，直言如在交通工具上看到有人不戴口罩就要舉報，「即報警同找司機，法例坐車要戴，所以上咗車唔可以除，途中除就要舉報」。亦有網民認為規例有漏洞，最終仍靠市民自律，「就是上咗車先除，司機點會睇到」、「拉低口罩講電話和露出兩個鼻孔，算有戴口罩抑或冇戴？」。

政府日前公布全新規例 《預防及控制疾病條例599I章》，規定所有乘坐公共交通工具的市民必須配戴口罩，任何人登上公共交通工具，或身處港鐵已付車費區域等，必須一直配戴口罩。如不戴口罩，授權人士包括營運商、司機和警員均可拒絕有關人士進入地鐵區域或登上交通工具。

如有關人士不守規例，特別不遵從警員的要求，拒絕戴口罩或離開交通工具的話，在現時法例下最高罰款5,000元，屬於第二級罰款，無監禁罰則。

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